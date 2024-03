Jeder von uns erinnert sich sicher an ein besonders Spielzeug aus der Kindheit oder hat zumindest davon gehört: den bunten, weichen Wurm mit seinen witzigen Wackelaugen, der an einem kaum sichtbaren Faden hing. Genannt wurde das Spielzeug Wurm an der Schnur oder Wurliwurm, teilweise auch Magic Worm oder Twisty Worm. Ob als treuer Spielkamerad oder als originelle Dekoration – dieses Spielzeug hat auf die eine oder andere Weise unseren Alltag bereichert. Haben Sie persönliche Anekdoten oder besondere Erinnerungen an diese Würmer oder andere liebgewonnene Spielzeuge aus Ihrer Kindheit? Teilen Sie Ihre Geschichten mit uns!

Diese Frage hat Pascal eingereicht.