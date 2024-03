Unter den Ersten, die den "Karottentest" durchführten, waren die Tech-Youtuber von "Out of Spec Reviews". Out of Spec Reviews/YT

Die "Finger-Guillotine" wurde bereits Ende Jänner ein viraler Hit, nachdem mehrere Youtuber beschlossen hatten, Karotten und ähnliches Gemüse unter den sich schließenden Kofferraum des Tesla Cybertruck zu halten. Der im Video zu sehende klare Schnitt des Gemüses sorgte für Klicks und Aufregung. Zwei Monate später tauchen auf einmal Videos von BMW und anderen Herstellern auf, die zeigen, dass ihre Autos besser für das Behalten aller Finger geeignet sind.

Ab mit dem Finger

Egal ob BMW X7, Toyota Highlander oder Mercedes Benz GLS450 – bei all diesen Autos zeigt der "Karottentest", dass die zuklappenden Kofferräume den Widerstand erkennen und sich dementsprechend wieder öffnen, anstatt einfach den Widerstand zu brechen. Unter dem Video formierten sich schnell zwei Lager: jene, die Tesla jegliche Kompetenz im Autobau absprechen; und jene, die meinen, die anderen Hersteller würden die Karotte anders halten, und deshalb würde der Kofferraum bei BMW und Co nicht ganz schließen.

Die Tesla-Fans sehen in den neuen Videos die Absicht, Tesla schlechtzureden. X/Robert Rynard

Was beide Lager akzeptieren müssen, sind die scharfen Kanten, die der Cybertruck an mehreren Stellen aufweist – eine designtechnisch zu hinterfragende Entscheidung, speziell wenn man sich damit eine ganze Hand einquetschen kann. Diesen Fall testeten nämlich Youtuber ebenfalls schon im Jänner aus. Ja, so verrückte Menschen gibt es.

Mit einem angezogenen Handschuh und etwas weiter unten an den Kofferraumrand gegriffen als beim "Karottentest", öffnet sich der Kofferraum des Cybertruck nach dem Erkennen des Widerstands wieder. Interessanterweise greift diese Erkennung nicht, sobald der Youtuber seine Handschuhe auszieht. Das Ergebnis: Die Finger werden eingezwickt – aber zumindest nicht abgetrennt. Noch weiter oben würden sie die Finger allerdings nicht platzieren, sagen die Youtuber in dem Video. Das wagte erst vor zwei Wochen ein Tiktoker, allerdings mit einer aus Kunststoff hergestellten Hand. Er legte den Daumen der Hand an die besagte Stelle, und nach dem Schließen der Heckklappe des Cybertruck ist ebendieser Daumen abgetrennt.

Fairerweise muss man sagen, dass die Cybertruck-Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hinweist, dass "alle Hände und andere Gegenstände vom Kofferraum entfernt werden sollen, bevor dieser geschlossen wird".

Tesla Cybertruck CyberBeast frunk ATE my HAND!

DblCapCrimpin

Kindersicher?

In den Kommentaren unter dem neuen Video erzählen mehrere User von ihren Erfahrungen mit Auto- und Kofferraumtüren. Einer hat sich etwa bei der Schiebetür seines Ford Transit den Finger eingezwickt. Das sei aber nicht die Schuld des Autos gewesen, sondern seine eigene. Keiner habe ihm angeschafft, seinen Finger an der gefährlichen Stelle zu lassen. Das gilt wohl auch für den Umgang mit dem Cybertruck. Ob man mit Kindern in ein Auto mit solch scharfen Kanten steigen will – das muss wohl jeder für sich entscheiden. (red, 29.3.2024)