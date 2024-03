Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Hatewatching: Warum wir schauen, was uns aufregt - "Germany's Next Topmodel", "Emily in Paris", "Die Passion": Sie machen uns rasend, und trotzdem können wir nicht wegschauen. Warum ist das so?

Heidi Klum polarisiert regelmäßig auf ProSieben mit "Germany's Next Topmodel" und hat trotzdem seit Jahren hohe Quoten. REUTERS/Alisha Jucevic

Warum ist "Nachts im Paradies" so brutal, Jürgen Vogel? Jetzt anhören: In der apokalyptischen Serie von Canal+ erwarten den deutschen Schauspielstar und Birgit Minichmayr einige Härten. Jürgen Vogel erklärt, wann bei ihm Filmblut fließen muss

Rüdiger erklärt Anzeige gegen Ex-"Bild"-Chef Reichelt: "Lasse mich nicht verunglimpfen" - DFB-Teamspieler will laut Stellungnahme "keine Plattform für Spaltung und Radikalisierung bieten"

"Die Passion" auf RTL als kitschige Liveshow: Wenn Jesus seine letzte Pizza holt - "Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten" wird auf RTL wieder als Open-Air-Trash-TV-Musical-Popkonzert-Oratorium-Laientheater inszeniert

Gericht wies Beschwerde gegen "Correctiv"-Recherche zu rechtem Treffen ab - Das Recherchenetzwerk hatte über ein Geheimtreffen berichtet, bei dem Pläne zur "Remigration" diskutiert wurden. Zwei Betroffene hatten Beschwerde eingelegt

"The Equalizer 3" jetzt auch auf Netflix: Osterurlaub an der Amalfiküste - Ein Dorf aus den Klauen der Camorra befreien, der CIA-Agentin bei der Karriere helfen: Denzel Washington bringt gerne Dinge in Ordnung

"Trom – Tödliche Klippen" und "Sheila": TV-Tipps für Donnerstag - Außerdem eine Doku über das Sammeln, Speichern und Bewahren, eine Reportage über den Fachkräftemangel und die Westernkomödie "Mein Name ist Nobody"

