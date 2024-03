Die Signa Prime braucht für ihre Treuhandsanierung dringend Geld, nun soll es kommen Foto: Christian Fischer

Es dürfte für großes Aufatmen bei den Verantwortlichen der insolventen Signa Prime, bei ihrem Sanierungsverwalter Norbert Abel und bei den Gläubigerinnen und Gläubigern sorgen: Die Prime bekommt die lang erhoffte Finanzspritze, die die weitere Abwicklung der Gesellschaft ermöglichen soll. Wie DER STANDARD aus Finanzkreisen erfahren hat, wird ein britischer Fonds einen Massekredit in der Höhe von 100 Millionen Euro bekommen. Möglicherweise handelt es sich beim Financier um den britischen Private-Equity-Fonds Attestor, bestätigt ist das aber nicht.

Der Aufsichtsrat der Prime hat bereits am Donnerstag zugestimmt, heute sollen die Unterschriften auf die Verträge gesetzt werden. Das Geld soll dann nächste Woche fließen, wie es heißt. Offizielle Bestätigung war dafür am Freitagvormittag nicht zu erhalten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird immer noch von Alfred Gusenbauer geleitet, er hat ja angekündigt zurückzutreten. Am 10. April werden die Weichen gestellt, da kommen die Aktionäre der Prime zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Ihren Rücktritt aus dem Kontrollgremium haben auch Karl Sevelda, Exchef der RBI, und Susanne Riess-Hahn, Wüstenrot-Chefin, angekündigt.

Geld für ruhige Abwicklung im Treuhandverfahren

Das Geld braucht die Prime dringend: Zum einen ist ja geplant, das gesamte Vermögen einem Treuhänder (dem jetzigen Sanierungsverwalter Abel) zu übereignen und der soll es dann zu Geld machen, also die Immobilien geordnet verkaufen. Dafür hat er bis zu fünf Jahre Zeit. Damit das geschehen kann, muss gemäß Insolvenzordnung aber zunächst der Sanierungsverwalter sein – ebenfalls gesetzlich geregeltes – Honorar für seine bisherige Tätigkeit bekommen, und da geht es dem Vernehmen nach um mehr als 20 Millionen Euro. Geld, das die Prime derzeit nicht aufbringen kann.

Vor allem wird die Geldspritze für die deutschen Immobilientöchter und deren Verwertung benötigt. Die meisten von ihnen sind in vorläufiger Insolvenz, Prime-Sanierungsvorstand Erhard Grossnigg sagte diese Woche im STANDARD, dass von den 110 Immobilien der Prime 65 insolvent seien, nur eine davon liege nicht in Deutschland. Er bestätigte in dem Interview auch, dass man Verhandlungen über einen Massekredit in der Höhe von 100 Millionen Euro stehe und hoffe, sie diese Woche abzuschließen.

Mit den 100 Millionen Euro hofft man also, die Abwicklung im Rahmen des Treuhandverfahrens in Ruhe durchführen zu können. So will man vor allem vermögensvernichtende Firesales, also Notverkäufe, vermeiden. (Renate Graber, 29.3.2024)