Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Chatprotokolle Chats blauer ORF-Hoffnungsträger – und wie die FPÖ den ORF zerlegen wollte "Lieber HC, du kannst dich auf mich verlassen": Versprechen und Wünsche von Ex-ORF-Manager Prantner bis "Fit mit Philipp" und "Andi Gabalier"

Gehaltsliste ORF-Gehälter: Transparenzbericht wird am Dienstag veröffentlicht Appell von ORF-Generaldirektor Weißmann an Mitarbeiter, "sich nicht an dieser zu erwartenden Neiddebatte beteiligen"

ORF-Personal Vier neue Ressortleiterinnen für ORF-Newschefredaktion bestellt Julia Ortner Ressortleiterin für Onlinenachrichten, Irina Oberguggenberger für Social Media, Matthias Schmelzer für Radionachrichten und Helene Voglreiter für TV-Nachrichten

Höchstgericht Verfassungsgerichtshof: Servus TV durfte Bilder von Terroranschlag zeigen Das Höchstgericht hebt die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts und der Medienbehörde auf

Medienbericht Suizidbericht: Presserat rügt "Krone" für Zitate aus Abschiedsbrief Nachträgliche Verpixelung mehrerer Passagen unzureichend

Hinter den Kulissen PR und Perfektion: ÖFB-Doku zeigt Österreichs Weg zur Fußball-EM Philipp Sassmann serviert mit seiner Kamera das Innenleben eines Teams. Für die Doku hat Teamchef Ralf Rangnick auch die Kabine geöffnet – zu sehen auf Canal+

Streaming Queere Netflix-Serie "Heartstopper": Staffel drei ohne Olivia Colman Schauspielerin kann die Coming-of-Age-Serie schweren Herzens nicht in ihrem Terminkalender unterbringen

Switchlist "Alles ist gut gegangen" und "Black Panther": TV-Tipps für Freitag Außerdem das Science-Fiction-Sequel "Blade Runner 2049", Tarantinos "Inglourious Basterds" und eine Doku über Hallstatt und den Salzabbau

Gedenken Trauerfeier für Teddy Podgorski findet am 4. April statt Öffentlich zugängliche Beisetzung ab 11 Uhr auf dem Friedhof Hernals

Reform BR startet "anderes" Bayern 2 – Streit um Stellenwert der Kultur Intendantin Wildermuth: Kein einziger Cent wird aus Kulturberichterstattung genommen – Mehr Kooperation mit anderen ARD-Sendern

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und ein erholsames Osterwochenende!