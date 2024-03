Eine Performance in Krems beschäftigt sich mit dem Mitleid europäischer Ausbeuter mit den afrikanischen Ausgebeuteten

Studio Julian Hetzel und Ntando Cele präsentieren ihr performatives Empathie-Stück "SPAfrica" als Österreich-Premiere. Alexandra Masmanidi

Wenn dem geneigten Publikum während der Schweißwerkstatt- und Bohrmaschinen-Performance Impact Driver von Eve Stainton akustisch noch nicht genug unwohl ist, steuert die 2016 für Jackie Oscar-nominierte britische Filmkomponistin und Lo-Fi-Punkerin Mica Levi gemeinsam mit Leisha Thomas noch ein wenig zünftiges Feedbackkreischen bei (19. 4. bis 21. 4.). Aktuell kann man sie im Kino mit Chormusik in Jonathan Glazers The Zone of Interest hören, zuvor in seinem harten Brocken Under the Skin.

Musik dürfte auch bei Sylvia Eckermanns und Gerald Nestlers Mixed-Reality-Performance Like a Ray in Search of its Mirror über den Mensch als Alien in einer ihm fremd gewordenen Welt eine zentrale Rolle spielen. Ansonsten befeuert man den Spielraum an der Schnittstelle Mensch, Tier, Technologie und "forcierter Extraktivismus" auf sämtlichen zur Verfügung gestellten Bildschirmen und Leinwänden. Wie brüllten einst Motörhead: "Only way to feel the noise is when it’s good and loud!" (19. 4.)

Erstürmung des US-Kapitols

Die Medienguerilla Total Refusal inszeniert für alle Nerds mit Sons and True Sons eine Live-Gaming-Lecture, die sich mit Frauenfeindlichkeit, der sattsam bekannten toxischen Männlichkeit, aber auch Kryptofaschismus, der Erstürmung des US-Kapitols 2021 und der "hypermaskulinistischen Selbstermächtigung in Gaming-Umgebungen wie auch in realen Räumen" beschäftigt (27. & 28. 4.).

In SPAfrica von Studio Julian Hetzel und Ntando Cele geht es um den Ressourcentausch zwischen Europa und Afrika. Afrikanisches Trinkwasser wird von internationalen Mischkonzernen für teures Geld und mit katastrophalen Folgen für die afrikanische Bevölkerung nach Europa importiert. Im Gegenzug werden in Europa "Tränen des Mitleids" gezüchtet und dem armen Globalen Süden mitfühlend in diesem Machtgefälle an die Wasserquelle zurückgeschickt. Man kann so viel Gutes tun. Gutes tun ist gar nicht schwer. Das könnte spannend werden. (26. bis 28. 4.) (Christian Schachinger, 29.3.2024)