Gina Schwarz, einmal in kleiner Besetzung.

Die klassische Triobesetzung findet hier eine raffinierte Umsetzung: Es ist kontrastreiche Kammermusik, die Gitarrist Christoph Helm, Bassistin Gina Schwarz und Drummer Max Plattner auf ihrer Einspielung "Elmo Negro" produzieren: Das Stück "Dr. Jekyll & Mrs. Hyde" von Gina Schwarz etwa changiert zwischen heftig rockigem Puls, sanftem Innehalten, es wechselt zwischen hellen und düsteren Atmosphären – wie die wechselhaften Launen des berühmten Verwandlungsdoktors eben so waren. Die Einspielung, die bei Galileo Music erschien, bringt in Summe eine feinnervige und experimentierfreudige Unberechenbarkeit.

Also: Drei Individuen können ihre Eigenwilligkeit ausspielen und stellen sich doch auch in den Dienst des Gesamtklangs. Die Balance stimmt bei diesem Trio, das am Freitag im Porgy & Bess zu hören sein wird. Gina Schwarz, die man von ihren Großbesetzungen her kennt, zu ihren zwei Kollegen Christoph Helm und Drummer Max Plattner: "Das Trio funktioniert als demokratisches und führerloses Kollektiv. Christoph Helm pendelt virtuos und gekonnt zwischen den verschiedensten Spielarten der populären Musik."

Innovativer Zugang

Schlagzeuger Max Plattner? "Er hat eine einzigartige Stimme auf seinem Instrument und überzeugt mit seiner künstlerischen Vision und Authentizität. Er ist an der Speerspitze des heimischen jungen Jazz äußerst umtriebig. Im Speziellen schätze ich an meinen Bandkollegen den innovativen Zugang zur Musik und Kreativität als auch den Umgang mit ,Groove' und ,Space'. Beide sind feinsinnige und experimentierfreudige Musiker."

Schwarz betont den besonderen Bandsound. Es sei da eine Vielfalt, "die sich nicht nur im Spiel sondern auch im Schreibstil zeigt!“ Sie selbst betont insofern auch bezüglich des Kompositorischen das kollektive Element. "In der Musik meiner letzten Alben stecken viele ausgetüftelte Arrangements, um die verschieden Klangfarben der Instrumente zur Geltung zu bringen. Im Gegensatz zu diesen Largeensembles stammen die Kompositionen meines neuen Trios nicht nur aus meiner Feder und viele Arrangements entwickelten sich in der gemeinsamen Probenarbeit."

Pulsinger als Partner

In der aktuellen CD spiegle sich auch ihre Suche nach "Vielfalt, Abwechslung und Spannung bei der Wahl meiner Musiker." Hier erwischte sie "einen Lotto-Sechser. Eine scheinbar vertraute Besetzung wie das Gitarrentrio sollte in eine spannende Spielwiese münden. Aus den unterschiedlichsten Einflüssen gespeiste Kompositionen und Improvisationen treffen aufeinander, ergänzen und kontrastieren sich. In der Musik stecken quirlige Grooves, Balladen, jazzige Tunes, rockige und ,far-out'-Passagen sowie kokette, humorvolle Melodien."

Das Trio liefert in Summe also jede Menge Vielfalt. Da sei auch "ein großes Spektrum an Dynamik, einer gehörigen Portion Humor – oder auch einfach nur Schönheit", schwärmt Schwarz. Für das Debütalbum fand man übrigens Produzent Patrick Pulsinger als Partner. Mit ihm wurde der Sound des Albums entwickelt. Die Bühne ist aber auch ein Ort der Wahrheit. Was entsteht, was passiert, was zum besonderen Augenblick wird, das ist nicht wirklich planbar. (Ljubisa Tosic, 29.3.2024)