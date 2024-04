Philipp Jelinek pausiert im ORF, zumindest diese Woche. Screenshot: TVThek.orf.at

Wer am Dienstagvormittag gemeinsam mit ORF-Vorturner Philipp Jelinek seine Kniebeugen und Armschwünge absolvieren wollte, musste mit einer Wiederholung vom August 2023 vorliebnehmen. Er wird Dienstagabend auch nicht wie angekündigt bei Barbara Stöckl in ihrer Livesendung "Bewusst gesund: Beweglich bleiben!" zu Gast sein. "Mit Philipp Jelinek wurde vereinbart, dass er diese Woche Urlaub nimmt, daher gibt es keine TV-Auftritte von ihm, sondern im Rahmen von 'Fit mit Philipp' werden Wiederholungen gezeigt. Der ORF prüft die im Raum stehenden Vorwürfe", so ein ORF-Sprecher auf STANDARD-Anfrage.

Wie berichtet wollte Jelinek 2019 mit Strache "Weichen für mich" im ORF stellen. Straches Fitnesstrainer Philipp Jelinek kam in Straches Regierungszeit zum ORF, die Sendung "Fit mit Philipp" bekam er danach während der Corona-Lockdowns, sie machte ihn zum neuen Fitnesscoach der Fernsehnation. Jelinek chattete laut Protokollen ausführlich mit dem blauen Vizekanzler und bat um Support: Er wollte "Guten Morgen Österreich" moderieren und versuchte umgekehrt, über ORF-Interna zu informieren. Jelinek schreibt etwa: "Lieber Heinz, der Kuchen wird jetzt verteilt ... wir müssen dringend die Weichen für mich stellen." (red, 2.4.2024)