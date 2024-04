Philipp Maderthaner hat die Mehrheit an der von ihm gegründeten Wiener Agentur Campaigning Bureau an die deutsche Agenturgruppe Serviceplan verkauft. Maderthaner wechselt mit dem Deal aus dem Management in den Beirat der Agentur. Der Agenturgründer wurde als Kopf der Werbestrategie für Sebastian Kurz bekannt, als sich der Außenminister zum ÖVP-Chef und bald auch Bundeskanzler ab 2017 aufschwang.

Die weltweit in 43 Ländern tätige Serviceplan Group hat über ihre Österreich-Holding 51 Prozent von Gründer Philipp Maderthaner übernommen. Philipp Maderthaner wechselt in den neu geschaffenen Beirat der Serviceplan Group Österreich. Er hält bisher 90 Prozent an der von ihm gegründeten Agentur. Stefanie Winkler-Schloffer hält zehn Prozent und bleibt deren CEO.

Florian Haller (links) und Markus Noder (rechts) von Serviceplan umrahmen die Köpfe des Campaigning Bureau, Stefanie Winkler-Schloffer und Philipp Maderthaner. Serviceplan/Campaigning Bureau

2012 gründete Philipp Maderthaner das Campaigning Bureau, spezialisiert auf Mobilisierung und nach Eigendefinition Kampagnisierung von Themen, Interessen und Anliegen für politische Akteure, NGOs, Unternehmen und ihre Leader. Die Agentur betreute Wahlkämpfe für Sebastian Kurz, für den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, sowie – mit Fokus auf digitale Mobilisierung – für Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Auf der Kundenliste: Diners Club, Wüstenrot, Rewe Group sowie NGOs wie das Rote Kreuz, Tierschutz Austria und Interessenvertretungen und Verbände. (red, 4.4.2024)