Westenthaler fordert ORF-Mitarbeiter zu Gehaltsverzicht auf; britisch-österreichische Journalistin Hella Pick 94-jährig gestorben; Scrorewert, KI und Roboter in ARD-Krankenhausserie "Charité"; ORF-"Schauplatz" über das Sterben der Fleischhauer; Ex-BVT-Chef Gridling über Verhaftung von Egisto Ott

Media-Analyse: 832.000 lesen täglich den STANDARD in Print und online - Platz eins bei Akademikerinnen und Akademikern. Erstmals weist die große österreichische Reichweitenstudie auch Cross-Media-Reichweiten für Print und Online aus

Die Media-Analyse bescheinigt dem STANDARD 23,7 Prozent tägliche Cross-Media-Reichweite bundesweit bei Akademikerinnen und Akademikern. Foto: STANDARD, Seywald

1929–2024: Renommierte Journalistin Hella Pick 94-jährig gestorben - Die britisch-österreichische Außenpolitikjournalistin arbeitete viele Jahre als "Guardian"-Korrespondentin und verfasste eine Simon-Wiesenthal-Biografie

Interview: Marvin Kren über Netflix-Serie "Crooks" - "Wenn Deutsche ihre Sprache nicht verstehen, werden sie nervös" Die Gaunerjagd mit Frederick Lau und Christoph Krutzler vom Macher von "4 Blocks" läuft ab Donnerstag auf Netflix

"Da kommt dir das Speiben": Westenthaler fordert ORF-Mitarbeiter zu Gehaltsverzicht auf - FPÖ-Stiftungsrat wettert bei oe24.tv gegen ORF-Radiomoderator, der ein paar "Witzchen" macht, und gegen TV-Moderatoren, die "bessere Vorleser" seien

Wenn der Scorewert alles ist: Krankenhausserie "Charité" spielt im Jahr 2049 - In der vierten Staffel der ARD-Serie spaltet das Gesundheitssystem der Zukunft die Gesellschaft - Am Donnerstag auf Arte, ab 9. April in der ARD

Ausgeschlachtet: ORF-"Schauplatz" über das Sterben der Fleischhauer Alfred Schwarzenbergers Reportage "Die Sendung mit der Wurst" über die Verlierer des Fleischgeschäfts – Donnerstag, 21.05 Uhr in ORF 2

TV-Tagebuch: Ex-BVT-Chef Gridling über Verhaftung von Egisto Ott: "Wenig überraschend" - Im "ZiB 2"-Interview am Mittwochabend äußert sich der ehemalige Verfassungsschutzchef Peter Gridling über die Affäre rund um den mutmaßlichen russischen Spion Egisto Ott

Agentur: Philipp Maderthaner verkauft Serviceplan Mehrheit an Campaigning Bureau Der Agenturgründer wurde mit Werbung für Sebastian Kurz bekannt

Alle unter einem Dach: Neuer Kollektivvertrag für ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe - Die Mindestgehälter sollen allesamt über 2.000 Euro liegen. Zum gesetzlichen Urlaubsanspruch gibt es eine "Me Time" von fünf Arbeitstagen pro Jahr

Synchronsprecher und KI: "Vielleicht sind wir die letzte Generation" - Klonen von Stimmen betrifft auch Schauspieler und Sprecher. Jamie-Foxx-Synchronsprecher Charles Rettinghaus fordert eine angemessen Vergütung

Medienkonzern: Disney-Chef Iger gewinnt Machtkampf mit Investor - Weder Nelson Peltz noch ein weiterer von ihm nominierter Kandidat wurden in den Verwaltungsrat des Unternehmens gewählt

Switchlist: "Inside Llewyn Davis", "Eco" und "Am Schauplatz", außerdem eine Reportage über die Angst vor dem großen Erdbeben in Istanbul, eine Doku über Elementarteilchen und die vierte "Charité"-Staffel - TV-Tipps für Donnerstag

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.