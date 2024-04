Polizeieinsatz in Wien. APA/EVA MANHART

Wien – In der Perfektastraße im 23. Wiener Gemeindebezirk Liesing sollen zwei Österreicher einen 29-Jährigen attackiert und dann einschreitende Polizisten angegriffen haben. Überdies hatten sie an ihrem Wohnmobil unter anderem Hakenkreuze und SS-Runen angebracht, berichtete die Exekutive am Donnerstag.

Der Vater (56) und sein 20-jähriger Sohn schlugen auf die Beamten ein, drei Polizisten mussten im Spital behandelt werden, berichtet Puls 24. Die Zulassung des Wohnmobils war nicht mehr gültig, im Inneren befanden sich CO2- und Druckluftwaffen sowie Messer. Während der Jüngere auf freiem Fuß angezeigt wurde, wurde der 56-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. (APA, 4.4.2024)