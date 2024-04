Der zweite Poeta Laureatus, Clemens J. Setz. SUHRKAMP VERLAG/RAFAELA PRÖLL

KOPF EINES SCHWÄRZLICHEN LÖWEN, BRÜLLEND

Ich schaute im Gehen einen Bericht

über drei Soldaten in einem Krankenhaus in Uschhorod,

im Freien, an einem Tag Ende März

Es war so kalt und die Hunde auf der Straße

gingen mit ganz kleinen Augen

Zuerst war da Jewgeni, genannt Gulliver,

aufgrund seiner enormen Körperlänge

"Freiwillige suchten in ganz Uschhorod

nach Kleidern für ihn", nichts passte

Er lag mit nackten Beinen im Bett

Dann Artjom, schwer verletzt,

träumte davon, seinen Sohn

von der Schule abzuholen,

irgendwann, in der Zukunft,

als echter Vater, in Kappe und Uniform

Und schließlich Serhij, vor dem Krieg Elektriker,

schweigsam, in sich ruhend,

bis eines Tages seine Frau

eine Leinwand mit ins Krankenhaus brachte

Seither malt er liegend

den ganzen Tag an einem Gemälde

Ich war nun wirklich weit gegangen

nur noch kniehohe Vorstadthäuser

mit Krempen statt Dächern

und Vorgärten voller Grottenbahngondeln

und der Filmbericht riss andauernd ab

bevor Serhijs Bild gezeigt wurde

Ich blieb stehen vor einem Haus

auf dessen Fensterbrett eine winzige Windmühle stand

mit dem Ausdruck meiner eigenen Stirnfalten

am frühen Morgen

Und ich spulte zurück, aber immer nur kamen

wir bis zu dem Punkt, da Serhijs Bild

für uns gedreht wird

Am Stadtrand von Wien

ging ich auf und ab

zwischen Krähen und alten Magnolienbäumen

Und es war entsetzlich, es kam einfach nicht

das Bild blieb immer nur stecken

Auf dem Heimweg dann

am noch summenden Wochenmarkt

die Leiber der Fische

silbern in der Sonne wie riesige Schlüssel (Clemens J. Setz, 6.4.2024)