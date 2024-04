Juan Ayuso krallte sich noch den Gesamtsieg. EPA/ROBERTO BETTINI

Eibar - Juan Ayuso hat sich am Schlusstag zum Sieger der 63. Baskenland-Rundfahrt gekürt. Der Spanier aus dem UAE-Team schnappte dem Dänen Mattias Skjelmose mit Platz zwei auf der Schlussetappe mit Start und Ziel in Eibar das Gelbe Trikot noch weg. Gregor Mühlberger beendete die von schweren Stürzen der Top-Favoriten überschattete Rundfahrt auf Rang 54. Felix Gall, Kapitän der Decathlon-Mannschaft, kam bei der sechsten Etappe am Samstag nicht ins Ziel.

Mühlberger (Movistar) hielt sich auf dem finalen Abschnitt mit anspruchsvollen Bergwertungen zeitweise in der Spitzengruppe auf, kam mit etwas mehr als vier Minuten Rückstand als 29. ins Ziel. Den Tagessieg holte sich Ineos-Fahrer Carlos Rodriguez, der sich in der Gesamtwertung auf Rang zwei verbesserte. Skjelmose radelte als Vierter 41 Sekunden hinter Ayuso ins Ziel und beendete die Rundfahrt auf Rang drei. Für den erst 21-jährigen Ayuso ist der Gewinn der Rundfahrt der bisher größte Erfolg in seiner Karriere.

Für Aufregung hatten die zahlreichen schweren Stürze bei der Rundfahrt gesorgt. Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard erwischte es mit dem Bruch eines Schlüsselbeins und mehrerer Rippen sowie einer Lungenquetschung ebenso heftig wie Remco Evenepoel. Der Ex-Weltmeister brach sich das Schlüsselbein und das Schulterblatt im rechten Arm. Auch der zwischenzeitlich Gesamtführende Primoz Roglic musste die Rundfahrt nach zwei Stürzen beenden, blieb aber von schweren Blessuren verschont. (APA, red, 6.4.2024)