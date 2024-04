Die Robotaxis sollen die Entwicklung des "Billigmodells" von Tesla eingefroren haben. Offiziell will Musk dazu nichts sagen. AFP/ODD ANDERSEN

Natürlich war es ein Tweet... beziehungsweise ein Posting, wie man heute auf X sagt, mit dem US-Unternehmer Elon Musk erneut eine große Ankündigung öffentlich machte. Am Freitag, kurz nach Börsenschluss, ließ der Tesla-Chef wissen: "Tesla Robotaxi Enthüllung am 8.8.". Viele verstehen das Timing als Antwort auf einen Reuters-Report, der am selben Tag veröffentlicht wurde.

Missverstanden

Kurz vor der Bekanntgabe des Datums hatte die Nachrichtenagentur Reuters nämlich einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, dass der US-Autobauer Tesla seine Pläne für ein preisgünstiges E-Auto "Model 2" begraben haben soll. Als Grund wird der zunehmende Fokus auf Robotaxis beim Autobauer genannt. Musk reagierte prompt auf den Bericht und warf der Nachrichtenagentur vor zu lügen. "Reuters is lying (again)," schrieb er auf X. Auf Details oder bestimmte Aussagen im Bericht ging er allerdings nicht ein. Stattdessen verkündet Musk noch am selben Tag die bereits erwähnte Robotaxi-Enthüllung am 8. August.

In den Kommentaren unter diversen Musk-Tweets wurde der Bericht von Reuters als "falsch interpretiert" abgestempelt. Das "günstige" rund 25.000 Dollar teure Auto sei fast fertiggestellt und man würde nun einfach Ressourcen in Richtung Robotaxi verschieben, heißt es dort. Das widerspricht den Aussagen im Reuters Report, wo einer der Insider mit den Worten zitiert wird: "Elons Direktive ist, alles auf Robotaxi zu setzen".

Die Tesla-Aktie zeigt sich von den zahlreichen Äußerungen und Berichten gebeutelt. Seit Jahresbeginn war die Aktie bereits um ein Drittel gefallen, am Tag des Reuters Berichts schlossen die Papiere mit einem Minus von 3,6 Prozent. Nach dem neuesten Tweet von Musk rund um die Robotaxis drehte der Kurs nach Börsenschluss um 3,7 Prozent ins Plus.

Autonome Taxis

Was im August wirklich präsentiert wird, weiß aktuell niemand. Nachdem die Meinungen zur Qualität des autonomen Fahrens bei Tesla sehr weit auseinander gehen, zweifeln viele, ob "Robotaxis" aktuell überhaupt sicher genug sein könnten. Nach mehreren Unfällen mit dem Autopiloten von Tesla schauen die Behörden in den USA aktuell sehr genau auf den Autobauer. Das aktuelle Update FSD 12.3.3 wird derzeit in den USA ausgerollt und erkennt laut ersten Berichten Fußgänger immer besser.

Wirklich schmerzhaft für Tesla könnte sein, dass der zuständige Entwicklungschef für Computervision, Ethan Knight, kürzlich in Richtung Musks neuester Firma xAI gewechselt hat.

Rohe Eier

Nun stellt sich die Frage, was am 8. August 2024 wirklich gezeigt wird. Erinnert man sich an die erste Präsentation des Tesla Roboters, wo ein Mensch in einem Kostüm über die Bühne tanzte, kann man sich aber wohl in jedem Fall auf eine gute Show und eine starke Weiterentwicklung freuen. Heute kann der Roboter mit Namen Optimus bereits ohne Hilfe tanzen und sehr gefühlvoll Eier von A nach B legen. (red, 7.4.2024)