Rund vier Millionen Menschen wollen am 8. April durch die USA reisen, was gut 5,5 Milliarden Euro Einnahmen aus dem Sonnenfinsternis-Tourismus bringen könnte

Die totale Sonnenfinsternis, die am Nachmittag des 8. April (Lokalzeit) über dem Zentralpazifik, Mittelamerika, Nordamerika und dem nördlichen Atlantik zu sehen sein wird, löst gerade einen enormen touristischen Ansturm aus. Bis zu vier Millionen Menschen könnten alleine in den USA reisen, um die Sonnenfinsternis in Nordamerika zu sehen, was sie zum bedeutendsten Reiseereignis des Jahres machen würde, sagt eine aktuelle Untersuchungen voraus. Es wird geschätzt, dass in den USA Texas das Ziel der meisten Beobachter der Sonnenfinsternis sein wird, etwas mehr als eine Million Besucher werden erwartet. Die beiden anderen US-Bundestaaten mit den meisten Besuchern sind Indiana und Ohio mit jeweils bis zu einer halben Million Menschen.

Touristen markieren den Pfad der totalen Sonnenfinsternis auf einer USA-Karte. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARIO

Besonders viele Schaulustige werden an den Niagara-Fällen erwartet. Der Wasserfall an der kanadisch-US-amerikanischen Grenze liegt genau entlang des Pfades der Sonnenfinsternis, und viele Menschen haben bereits im Voraus in Hotels und Mietunterkünfte investiert, um das Phänomen an einem der Naturwunder Nordamerikas zu erleben. Die Nachfrage hat die Hotelpreise in die Höhe getrieben, da die Kurzentschlossenen die letzten verfügbaren Unterkünfte buchen.

Jim Diodati, Bürgermeister der Stadt Niagara Falls in Ontario, sagte für die Sonnenfinsternis auf kanadischer Seite "die mit Abstand größte Menschenmenge, die wir je hatten", voraus. Diodati schätzt, dass bis zu eine Million Menschen vor Ort sein werden, verglichen mit den 14 Millionen, die normalerweise im Laufe eines ganzen Jahres kommen. Enthusiasten planen zudem, tausende Kilometer quer durch Kanada zu fahren, um dabei zu sein, wenn der Mondschatten ab 15.20 Uhr für rund drei bis vier Minuten die Sonne verdeckt.

Ausgebucht und teuer

"Das ist so, als ob 50 Super Bowls im ganzen Land gleichzeitig stattfinden würden", verdeutlichte Polly White, Mitbegründerin der Plattform GreatAmericanEclipse.com, die Berechnungen rund um die verursachten Reiseströme anstellt, gegenüber "Forbes". Der Super Bowl würde in der Regel insgesamt 80.000 Menschen anziehen, und das müsse man mit dem Faktor 50 multiplizieren, um auf eine realistische Prognose für den Finsternistourismus in den USA zu kommen. Denn die Zahlen umfassen nur die USA, wo etwa 31 Millionen Menschen im 185 Kilometer Meilen breiten Totalitätspfad leben. Weitere zehn Millionen Menschen leben innerhalb der Grenzen in Mexiko und Kanada.

Den Blick durch die Sofi-Brille lassen sich manche saftige Hotelzimmerpreise kosten. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARIO

Welche Auswirkungen das auf die touristische Infrastruktur hat, ist gut am Beispiel der Niagarafälle abzulesen. Die meisten Hotelzimmer sind ausgebucht, und die Preise sind eklatant höher als sonst. Viele Hotelzimmer liegen bei 700 Euro pro Nacht und mehr, einige mit Blick auf die Fälle erreichten sogar rund 1.500 Euro. Die Region, zu der die Gemeinden Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake und St. Catharines gehören, ist nach Angaben des Unterkunftsdiensts Airbnb eines der am stärksten gebuchten Ziele in Kanada für die Sonnenfinsternis. John Percy, Chef der regionalen Tourismusförderungsagentur Destination Niagara USA, sagte in einer Pressemitteilung, er erwarte, dass die Sonnenfinsternis "den größten Zustrom von Besuchern, den wir je gesehen haben", auf die US-Seite der Fälle bringen werde.

Wucherpreise

So veranstaltet das Hilton-Hotel mit Blick auf die Wasserfälle zusätzlich eine "Parkplatz-Party" mit Blick auf die Sonnenfinsternis, Live-Musik, einem DJ und Imbisswagen. Der Eintritt kostet umgerechnet knapp sieben Euro und beinhaltet eine Sonnenfinsternis-Brille und einen Souvenir-Getränkebecher. Die Zimmer von Hilton mit Blick auf die Sonnenfinsternis, die normalerweise etwa 135 Euro pro Nacht kosten, wurden für den Zeitraum der Sonnenfinsternis mit mehr als 680 Euro berechnet. Die Preise im Sheraton Hotel von Marriott lagen bei gut 700 Euro pro Nacht, verglichen mit etwa 170 Euro pro Nacht für ein Wochenende später im Monat. Auf amerikanischer Seite wird ein Oldtimer-Zug die Menschen von New York City zu den Niagarafällen bringen, wobei die Tickets umgerechnet fast 3.700 Euro pro Person kosten.

Rund um die Niagarafälle werden zur Sonnenfinsternis rund eine Millionen Menschen erwartet. REUTERS/Brendan McDermid

Auf den Flugverkehr rund um die Niagarafälle scheint das Ereignis aber nur geringe Auswirkungen zu haben. Man geht nicht von einem Chaos am Flughafen aus, weil nicht alle zum selben Zeitpunkt anreisen würden. Abgesehen von den Sonderflügen bestimmter Fluggesellschaften zur Sonnenfinsternis rechnen die meisten Airports nicht mit großen Veränderungen im Betrieb. Nach Schätzungen wird das Verkehrsaufkommen am Dienstag am höchsten sein, da die Menschen am Morgen nach der Sonnenfinsternis abreisen.

Die Berechnungen für den Verkehr am Boden sehen kritischer aus. Modelle legen nahe, dass einige Orte wie Kerrville in Texas völlig verstaut sein werden. Es liegt entlang der ohnehin gut frequentierten Interstate 10 und soll bis zu 500.000 Reisende anziehen. Auch in der Umgebung von Indianapolis werden viele Reisende erwartet, das Gleiche gilt für den Eriesee-Korridor um Cleveland, wenn Besucher aus Detroit nach Süden und aus Columbus nach Norden fahren.

Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht, stimmt jedenfalls in diesem Fall in ökonomischer Hinsicht. Die totale Sonnenfinsternis wirft nicht nur Schatten auf ein Dutzend US-Staaten, sondern sorgt von Texas bis Vermont für wirtschaftlich sonnige Tage: Laut einer Schätzung des Wirtschaftsanalyseunternehmens Perryman Group könnte die Sonnenfinsternis dank erhöhter Ausgaben für Hotels, Restaurants und Reisen in den USA einen finanziellen Schub von bis zu sechs Milliarden US-Dollar bringen. (red, 8.4.2024)