Wien – Jan Böhmermann und Olli Schulz moderieren auch heuer wieder den Song Contest für FM4. Der ORF gab am Montag die neuerliche Verpflichtung des Satirikers und des Musikers als Moderatoren bekannt. Das Duo feierte im vergangenen Jahr in Liverpool seine Premiere im Dienste von FM4. Der 68. Eurovision Song Contest findet vom 7. bis zum 11. Mai 2024 im schwedischen Malmö statt, da Loreen das Wettsingen 2023 in Liverpool gewann.

Jan Böhmermann (links) und Olli Schulz moderieren auch heuer wieder den Song Contest für FM4. Foto: ORF, Roman Zach-Kiesling

Böhmermann und Schulz hatten sich in den vergangenen Jahren in ihrem Podcast "Fest & Flauschig" schon mehrfach als Fans des Song Contests geoutet und brachten sich selbst als Moderatoren ins Spiel. Zu hören sind Böhmermann und Scholz auf FM4 und im Videostream auf fm4.ORF.at am 11. Mai ab 20.45 Uhr. Den Song Contest in ORF 1 moderierte zuletzt Andi Knoll. Die deutsche Moderatorin Barbara Schöneberger führt in einer Koproduktion von ARD, ORF und Schweizer Fernsehen SRF 1 um 20.15 Uhr durch die Sendung "ESC – der Countdown". "ESC – die Aftershow" läuft nach dem großen Finale ab ca. 1 Uhr und wird ebenso in der ARD, ORF 1 und SRF 1 gesendet.

Jan Böhmermann moderiert das "ZDF Magazin Royal", wo er sich regelmäßig Österreich widmet. Zuletzt zog er sich den Unmut der FPÖ zu, als er in einer Sendung mit den Freiheitlichen und FPÖ-Chef Herbert Kickl abrechnete.

Gegen Ende des Beitrags sagte Böhmermann: "Nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einmal paar Nazis keulen." Die FPÖ witterte in dem Satz einen Aufruf zum Mord. Bei der Staatsanwaltschaft Mainz sind mehrere Strafanzeigen gegen Böhmermann eingegangen. Ob es zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kommt, steht noch nicht fest, hieß es kürzlich auf eine Anfrage des STANDARD. (red, 8.4.2024)