Das Rap-Trio Antilopen Gang kritisiert das Schweigen vieler nach den Terrorattacken der Hamas in Israel. Im Internet wird "Oktober in Europa" kontrovers diskutiert. IMAGO/Marc John

Die deutsche Hip-Hop-Band Antilopen Gang hat sechs Monate nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel ein Lied über die seitdem vorherrschende gesellschaftliche Lage und judenfeindliche Stimmung verfasst. "Oktober in Europa" sei "wie von selbst" entstanden – "aus einer Notwendigkeit heraus", schrieben die Musiker als Kommentar zu dem Lied. Als sie sich als Band im November zum Liederschreiben zusammensetzten, habe der 7. Oktober alle Gedanken und Gespräche überschattet.

Kritik am linken Antisemitismus

"Jeder Versuch eines Liedes, das dieses Thema umschifft, kam uns falsch und belanglos vor – nicht zuletzt angesichts des vielsagenden Schweigens der meisten anderen Musiker." In dem Song heißt es etwa im Part von Danger Dan (Daniel Pongratz): "Ist auch kompliziert, muss man einfach beide Seiten seh'n. Wenn Terroristen Frau'n in Leichenhaufen vergewaltigen." Oder: "Davidsterne werden an die Haustüren gesprüht – ist das jetzt diese sogenannte Israel-Kritik?" Danger Dan singt auch darüber, dass er in Berlin gerne zur Antifa-Demo gegen Judenhass gegangen wäre, es aber gar keine gab.

Im Teil von Rapper Panik Panzer (Tobias Pongratz) kommen folgende Zeilen vor: "Mein Taxifahrer redet wie ein Nazi. Führe lieber keine Diskussionen auf der Party. Freunde und Freundinnen mit starken Überzeugungen. Hamas-Propaganda an Kreuzberger Häuserwänden." Kolja (Kolja Podkowik) rappt: "Die Zeiten sind rau und ich weiß nicht genau. Ob ich mich trau', morgen nochmal in die Zeitung zu schau'n." Auch die Klimaaktivistin Gretha Thunberg, die wegen ihrem propalästinensischem Engagement mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert ist, wird kritisiert: "Seit dem 7.10. will ich das Gespräch nicht mehr suchen, Überraschung: Auch Greta Thunberg hasst Juden."

Antilopen Gang - Oktober in Europa

Antilopen Gang

In der öffentlichen Wahrnehmung tritt die Antilopen Gang als dezidiert linke Band auf. Dafür gab es immer wieder Kritik, die AfD-Abgeordneten Sven Werner Tritschler und Markus Wagner wollten in einer Anfrage an den Landtag von Nordrhein-Westfalen vor knapp drei Jahren wissen, ob der Verfassungsschutz das Trio als linksextremistisch einstuft und als Gefahr für die Demokratie sehe. Applaus gibt es diesmal von ungewohnter Seite, zum Beispiel von Ulf Poschardt, dem liberal-konservativen Chefredakteur der deutschen Tageszeitung "Welt". Auch in der "Bild" wird "Oktober in Europa" positiv besprochen, das Boulevardblatt sieht darin ein "hartes, wahres und wichtiges Statement gegen Antisemitismus" und freut sich darüber, dass "eine linke Band linke Doppelmoral entlarvt."

In den sozialen Medien sorgt das Lied für reflexhafte Reaktionen und eine innerlinke Debatte. Fabio De Masi, ein ehemaliger Politiker der deutschen Links-Partei, der jetzt Spitzenkandidat des Bündnisses Sahra Wagenknecht ist, schreibt auf X: "Ich verstehe nicht, warum der Kampf gegen Antisemitismus und die Trauer über die 1.200 israelischen Opfer des Hamas-Terrors Gleichgültigkeit gegenüber 30.000 toten Palästinensern und ihre Abwertung als menschliche Schutzschilde erfordert." Lob gibt es von SPD-Politiker Wolfgang Schmidt, der seit 2021 Chef des Bundeskanzleramts im Kabinett Scholz ist. Darüber wundert sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer, da auch Bundeskanzler Olaf Scholz darin kritisiert wird.

Der Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und die kriegerische Reaktion Israels im Gazastreifen haben in Deutschland und weltweit antisemitische Reaktionen ausgelöst. Es ist der längste und blutigste Krieg Israels seit dem Unabhängigkeitskrieg 1948 – und ein Ende ist nicht in Sicht. (APA, red, 8.4.2024)