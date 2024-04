Liebe Leserin, lieber Leser,

nachdem man einen erfolgreichen Testlauf mit der Open-Source-Office-Suite LibreOffice absolviert hat, setzt Schleswig-Holstein weitere Schritte in Richtung "digitaler Souveränität". Nicht nur will Deutschlands nördlichstes Bundesland LibreOffice in die ganze Verwaltung bringen, auch bei anderer Software sollen künftig quelloffene Lösungen statt proprietärer Software zum Einsatz kommen. Das gilt auch für das Betriebssystem. 25.000 PCs sollen von Windows auf Linux umgerüstet werden, hat man beschlossen.

Und wir haben mit Todd Howard gesprochen. Der Chef des Spieleriesen Bethesda wirkt auch als Produzent der Serienumsetzung des Postapokalypse-Abenteuers "Fallout" mit. Er erzählte uns über sein Verhältnis zu der altehrwürdigen Spielereihe und warum man die Apokalypse mit einem Augenzwinkern betrachten will.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

25.000 PCs: Schleswig-Holstein beschließt Umstieg auf Linux

Apokalypse mit Augenzwinkern: "Fallout"-Mastermind Todd Howard im Interview

"Find My": Google startet seine Apple-Alternative zum Aufspüren von Geräten und Trackern

Nach Todesfall: Tesla wendet Prozess mit einem Vergleich ab

Fotos aus dem All zeigen die Sonnenfinsternis aus einer neuen Perspektive

US-Navy evaluiert Einsatz von Drohnenschwärmen auf Kriegsschiffen

Elon Musk: KI wird 2025 oder 2026 klüger als der klügste Mensch