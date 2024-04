Millionen Menschen haben die Sonnenfinsternis in Kanada, den USA und Mexiko beobachtet. Doch nicht nur von der Erde aus, auch aus dem All war das Spektakel zu sehen, wie veröffentlichte Fotos zeigen. So berichtet Heise Online vom US-amerikanischen Wettersatelliten GOES-16, der das Ereignis dokumentiert hat. Zu sehen ist auf den Bildern der Schatten des Mondes, der über die Erde wandert, ebenso wie die Wolken, die von der Erde aus teilweise den Blick auf das Spektakel verhinderten.

Auf diesem Bild ist der Schatten zu sehen, der über Nordamerika liegt. NOAA

Doch auch die Astronauten der Internationalen Raumstation ISS hatten einen besonderen Blick auf das Ereignis. Dies ist unter anderem in einem auf Instagram veröffentlichten Video zu sehen, in dem gezeigt wird, wie der Schatten des Mondes sich über die Erde bewegt.

Einem Bericht von Forbes zufolge hatte die Nasa sich auf das Ereignis vorbereitet, indem die Flughöhe der ISS monatelang angepasst wurde. Während der Sonnenfinsternis hat die ISS gar den Bereich zwischen Sonne und Erde durchflogen, war für die irdischen Beobachter jedoch nicht als solche erkennbar, wie es in dem Bericht heißt. Das liege daran, dass die ISS das Sonnenlicht reflektiert und daher nur als heller Punkt zu sehen ist, der sich schnell, aber konstant bewegt. (red, 9.4.2024)