Er spielte im Vorprogramm der Beatles, sein Hit "Ain't Got No Home" rockte Filme wie "Forrest Gump" und "Casino" – und zur Not auch heute noch jede Party

Der aus New Orleans gekommene Musiker Clarence "Frogman" Henry ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Argo records

Seine Schwester mochte die Klavierstunden nicht. Anstatt sie weiter damit zu quälen, bot sich ihr kleiner Bruder an, diese an ihrer statt zu nehmen, ihre Mutter nickte die Entscheidung ab. So begann die Karriere des Clarence Henry, die den Mann aus New Orleans für kurze Zeit und mittels zweier Hits in lichte Höhen führte. Sogar die Beatles engagierten ihn 1964 ins Vorprogramm ihrer ersten US-Tour. Doch die längste Zeit seines Lebens war er ein lokaler Held, ein Fixstern der vielfältigen Musikszene des Big Easy. Nun ist Clarence "Frogman" Henry im Alter von 87 Jahren gestorben.

Der am 19. März 1937 geborenen Musiker war ein großer Fan des Fats Domino. Der "Fat Man" gerufene Rock-'n'-Roll-Star aus New Orleans war ihm ein Vorbild. Henry dachte, es bedürfe eines coolen Nicknames, um richtig wahrgenommen zu werden. "Frogman" sollte es werden.

Clarence 'Frogman' Henry, LIVE, I ain't got no home

Bobby Gass 5

Den Namen verdankte er dem Lied Ain't Got No Home. Der mit einem prächtigen Falsett gesegnete Henry imitiert in dem ursprünglich improvisierten Song mit tiefgelegter Stimme einen Frosch. Der rollende Rhythm-and-Blues-Song wurde 1956 ein Hit und fand später Einsatz in großen Hollywood-Filmen wie Forrest Gump oder Martin Scorseses Casino sowie in diversen Werbungen.

Henry legte nach mit seiner Interpretation des Standards You Always Hurt the One You Love, so hieß sein Debütalbum 1961, aus dem Jahr stammt auch sein in den Charts erfolgreichster Song I Don't Know Why I Love You (But I Do).

Clarence "Frogman" Henry - I Don't Know Why I Love You But I Do (Live)

CLARENCEFROGMANVEVO

Doch es war Ain't Got No Home, das an ihm haften blieb wie ein Schatten. Die Beatles wiederum erwiesen sich für Henry als Fluch und Segen zugleich. Denn nachdem sie in Amerika populär geworden waren, eroberten Bands mit Gitarren das Business. Clarence Henry wurde wieder zur lokalen Größe. Als solche spielte er zeit seines Lebens auf Festivals und wurde immer wieder für solche nach Übersee geflogen, ein richtig Großer des Fachs wurde er nicht. Doch als Frogman konnte er sich dennoch verewigen. Clarence "Frogman" Henry wurde 87 Jahre alt. (Karl Fluch, 10.4.2024)