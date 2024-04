In der psychiatrischen Anstalt Arkham Asylum lernt der Joker (Joaquin Phoenix) die Psychiaterin Harley Quinn (Lady Gaga) kennen. Anstatt ihn zu behandeln, verliebt sie sich und wird seine Komplizin. IMAGO/ZUMA Wire

Der erste Trailer zu Joker: Folie à Deux wurde veröffentlicht. In der Musical-Fortsetzung des 2019 erschienen psychologischen Thrillers über den Gegenspieler Batmans schlüpft Joaquin Phoenix, der für den ersten Teil mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, wieder in die Titelrolle des Arthur Fleck. Ergänzt wird das Ensemble diesmal von Lady Gaga, die ihn eigentlich als Dr. Harleen Quinzel im fiktiven psychiatrischen Krankenhaus Arkham Asylum behandeln sollte. Aber sie verliebt sich in den Schurken und wird seine Komplizin Harley Quinn.

Der Begriff Folie à deux bezeichnet ein seltenes psychologisches Syndrom, bei dem Wahnvorstellungen und Halluzinationen von einer Person auf eine andere übertragen werden. Laut "Variety" werden die meisten der 15 Lieder im Film Coverversionen sein, darunter That's Entertainment aus dem Musical The Band Wagon von 1953, das von Judy Garland gesungen wurde. Im Trailer ist What the World Needs Now Is Love zu hören, das 1965 durch Jackie DeShannon berühmt wurde.

Todd Phillips, der auch Regie bei den Hangover-Filmen führte und seine Karriere 1994 mit einer Dokumentation über den Anarcho-Punkrocker GG Allin startete, agierte auch in der Fortsetzung wieder als Regisseur. Zusätzlich sind Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Steve Coogan und Catherine Keener besetzt. Phillips sagte, dass er Joker eigentlich immer als nur einen Film geplant hatte, aber auch weitere Fortsetzungen drehen würde, wenn Phoenix dabei wäre.

Nicht die letzte Fortsetzung?

2020 gewann Joaquin Phoenix für den ersten Teil den Oscar als bester Hauptdarsteller. In einem Interview mit dem "Rolling Stone"-Magazin sagte er: "Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, ob es etwas anderes gibt, das wir mit dem Joker machen können, das interessant sein könnte", und er fügte hinzu, dass es seiner Meinung nach "endlose Möglichkeiten gibt, wo wir mit der Figur hingehen können."

Joker war der erste Film mit einem R-Rating, das entspricht in den USA einer Altersfreigabe ab 18, der über eine Milliarde US-Dollar einspielte. Er gewann den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig und war für elf Oscars nominiert, wovon er zwei gewann. Im Oktober 2024 soll Joker: Folie à Deux in den Kinos erscheinen. (red, 10.4.2024)