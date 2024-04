Es kaum laut Polizeisprecherin zu keiner Gefährdung von Menschen. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Wien – In einem Mehrparteienhaus in Wien-Wieden hat ein Arbeiter am Mittwochnachmittag eine aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Werfergranate entdeckt. Das Kriegsrelikt hatte sich auf dem Dachboden des Gebäudes befunden, das gerade saniert wird, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt und das Wohnhaus teilweise evakuiert. Der Entminungsdienst des Bundesheeres sorgte für den sicheren Abtransport.

"Es kam zu keiner Gefährdung für Menschen oder Sachen", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass. Die Wiener Polizei rät in solchen Fällen zu folgendem Verhaltens: "Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz. Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112. Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht bewegt oder manipuliert werden." (APA, 11.4.2024)