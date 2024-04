Die Idee leuchtete ein: Anlässlich eines Gesprächs in der Downing Street wollte Premier Rishi Sunak einen lockeren, nahbaren Auftritt hinlegen. Und tat, was Politikerkollegen wie Barack Obama in solchen Situationen gerne machen. Er griff zum Sneaker, kombinierte kurzerhand ein Paar strahlend weiße Adidas Samba mit hellem Hemd und dunkler Hose.

Doch der Tory hatte offenbar den modischen Instinkt der Briten unterschätzt. "Adidas Sambas waren die coolsten Schuhe des Jahres – bis Rishi Sunak ein Paar bekam", ätzte der "Guardian". Ähnlich der Tenor des Magazins "GQ": "Kann Rishi Sunak den Adidas Samba bitte in Ruhe lassen?" Ganz zu schweigen von den zynischen Kommentaren in den Social-Media-Kanälen. Rishi Sunak wurde gegrillt, nachdem er versucht habe, in Adidas Sambas normal zu wirken, fasste der "Evening Standard" das PR-Desaster zusammen.

Sorry, not sorry

Sunak blieb nichts anderes übrig, als zu reagieren. Er sei schon seit vielen Jahren ein "begeisterter Anhänger von Adidas-Turnschuhen", rechtfertigte sich der Premier gegenüber dem Radiosender LBC. Trotzdem entschuldige er sich in aller Form, das Image der Schuhe ruiniert zu haben.

Der strahlend weiße Adidas Samba, wie ihn Rishi Sunak trug. Hersteller

Tatsächlich hat der Sneaker mit der rutschfesten Gummisohle in den vergangenen Jahren einen Höhenflug hingelegt. Das ist durchaus erstaunlich. Denn die Generation Z begeisterte sich plötzlich für ein über 70 Jahre altes Schuhmodell, das sich von den futuristischen Sneaker-Klötzen à la Balenciaga abhob. Dünne Sohle und drei Streifen, mehr Understatement geht schließlich kaum. Auch der Preis: zur Abwechslung einmal erschwinglich.

Designerin Wales Bonner hat mit ihren Adidas-Kooperationen den Hype um den Sneaker befeuert. Adidas

Angeschoben wird der Hype um die Sneaker durch Kooperationen des Sportherstellers mit Modehäusern wie Gucci oder Kollektionen der Modedesignerin Wales Bonner, die Britin brachte 2020 ihre ersten Entwürfe heraus. Gemein ist diesen Neuinterpretationen die Begeisterung für die Ästhetik der 1970er-Jahre. Und natürlich haben auch Models wie Bella Hadid, Jahrgang 1996, ihren Beitrag zu der Aufregung um den Adidas Samba geleistet. Sie trug die Teile mit Kniestrümpfen und knielangem Rock. Damit die Generation Z es ihr gleichtat, ging der Hersteller auch auf deren Bedürfnisse ein: Den Sneaker-Bestseller gibt es selbstverständlich in einer veganen Variante.

Dass die Briten so allergisch auf den unbeliebten Premier in Sneakern reagieren, hat Gründe. Das Modell mit der Gummisohle hat vor allem in Großbritannien eine Geschichte – dort wurde es in den 1990er-Jahren von der Popkultur entdeckt. Britpop war das Ding der Stunde, alle legten sich die Schuhe zu, von Kate Moss über die Gallagher-Brüder bis zu Ewan McGregor – er trug die Teile 1996 im Film "Trainspotting".

Der 43-jährige Sunak dürfte das alles noch mitbekommen haben. Vom Modell Samba sollte er allerdings fürs Erste kuriert sein. (feld, 12.4.2024)