Wer noch vor zwei Jahren eine halbwegs akzeptable, halbwegs erschwingliche Wohnung fand, musste sich ratzfatz entscheiden. Und häufig war jemand anderes trotzdem schneller – die Wohnung also längst schon wieder weg, wenn man sich zu einem Kaufanbot durchringen konnte.

Die Zeiten des Runs auf Immobilien sind vorerst vorbei. Getty Images/iStockphoto

Das hat sich geändert. Im Vorjahr wurden im ganzen Land deutlich weniger Wohnungen verkauft, was an gestiegenen Zinsen und hohen Preisen sowie strengen Kreditvergaberegeln liegt. Wer dennoch über Eigenkapital verfügt und sich jetzt auf die Suche nach einer Wohnung macht, kann sich in vielen Fällen Zeit lassen und die Wohnung eingehend auf ihre Stärken und Schwächen abklopfen.

Und das wird auch gemacht, berichten Maklerinnen und Makler, und zwar wortwörtlich: Gar nicht so wenige Interessentinnen und Interessenten gehen bei Besichtigungen durch die Wohnung und klopfen gegen alles, was ihnen dabei in die Quere kommt: Wände, Fenster, Türen – vermutlich, um Ahnung vorzutäuschen. Na, hoffentlich macht niemand auf!

Kein Klavier, bitte

Dann gibt es noch jene Menschen, denen ihre Ruhe in den vier Wänden heilig ist. Um herauszufinden, wie laut es in einer Wohnung ist, wenn die Nachbarn abends heimkommen, sitzen sie also auch durchaus mal stundenlang in der potenziellen Wohnung und hören auf jeden Schritt und jeden Tritt rundherum.

Ein Makler hat auch von Menschen erzählt, die vom klavierspielenden Nachbarn schwer genervt waren und dafür für ihre neue Bleibe eine Garantie wollten, dass im ganzen Haus niemand ein Instrument spielt. Die gab es natürlich nicht, und just, als die Besichtigung startete, fing nebenan jemand zum Klimpern an. Man könnte es auch positiv sehen: Immerhin war’s keine Trompete!

Einen Profi sollte man dann in jedem Fall noch einmal zurate ziehen – der oder die weiß tatsächlich, wo man klopfen muss und welche Geräusche einem Sorgen machen sollten. Ja, das kostet extra. Aber dafür gibt es beim Kaufpreis vieler Wohnungen derzeit endlich wieder Verhandlungsspielraum. (Franziska Zoidl, 12.4.2024)