Modedesigner Roberto Cavalli starb im Alter von 83 Jahren. REUTERS/Max Rossi

Der italienische Modedesigner und Unternehmer Roberto Cavalli ist tot. Cavalli sei am Freitag in seinem Haus in Florenz im Alter von 83 Jahren gestorben, teilten seine Angehörigen mit. Nachdem er schon seit längerem gebrechlich gewesen sei, habe sich sein Gesundheitszustand in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert.

Das Unternehmen bekundete Cavallis Familie sein Beileid. "Sein Vermächtnis bleibt eine ständige Quelle der Inspiration", sagt Sergio Azzolari, Geschäftsführer von Roberto Cavalli. Cavallis Erbe werde durch seine Kreativität, seine Liebe zur Natur und seine Familie weiterleben.

1970 gründete Cavalli sein Unternehmen in Paris, zwei Jahre später präsentierte seine Mode in seiner Heimat Florenz – der Beginn seiner Karriere. Cavalli begann mit bemalten Kleidern aus weichem Handschuhleder, verkaufte Patchworkhosen aus Leder und recyceltem Denim. Bekannt wurde er für seine rasant geschnittenen, gemusterten Kleider und Animal-Prints - vom Zebra- bis zum Leopardenmuster.

Der nach der Ermordung seines Vaters durch die deutsche Wehrmacht mit seiner alleinerziehenden Mutter und seiner Schwester in ärmlichen Verhältnissen am Stadtrand von Florenz aufgewachsene Cavalli träumte früh von der großen weiten Welt. Er fand sie in der glamourösen Modewelt, kleidete über die Jahre etliche Stars wie Madonna, Jennifer Lopez oder Britney Spears ein.

In den Neunzigern feierte er Erfolge mit der Cavalli-Jeans-Linie. Seit 1999 zeigte der Italiener seine Kollektionen bei der Mailänder Modewoche. Das Portfolio der Marke wurde um Parfum, Möbel und sogar ein Restaurant und ein Hotel erweitert. Cavalli wurde zum Lifestyle-Imperium, dessen Image ihr exzentrischer Macher über Jahrzehnte prägte.

Doch nicht immer lief das Business des Roberto Cavalli. Der Italiener wurde immer wieder für seinen großzügigen Einsatz von Pelz kritisiert. 2016 musste das Unternehmen seine Boutique in Wien schließen - nur drei Jahre nach ihrer Eröffnung. Ein Drittel der Belegschaft des Unternehmens musste damals gehen.

Der Sparkurs wurde eingeschlagen, nachdem die italienische Private-Equity-Gesellschaft Clessidra das Modehaus erworben hatte. 2019 geriet es ins Eigentum der privaten Investmentgesellschaft DAMAC mit Sitz in Dubai. Cavallis Vermögen wurde jüngst auf etwa umgerechnet etwa 466 Millionen Euro geschätzt.

Der Modeunternehmer war lange mit der Vorarlbergerin Eva Maria Düringer verheiratet, sie hatte die kreative Leitung der Marke inne. 2023 war Cavalli im Alter von 82 Jahren zum sechsten Mal Vater geworden. Für den Italiener war es das sechste Kind, Cavalli hat aus zwei vergangenen Partnerschaften fünf Kinder. (red, APA/ANSA, 12.4.2024)