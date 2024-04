KPÖ-Klubobfrau des steirischen Landtagsklubs, Claudia Klimt-Weithaler. APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Die steirische KPÖ hat am Freitag die Landtagswahlliste für den Wahlkreis eins (Graz und Graz-Umgebung) gewählt und Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler mit 98,5 Prozent der Stimmen an die erste Stelle gesetzt. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Alexander Melinz, Bezirksrat in Graz-Lend sowie die Gemeinderätin und Energieexpertin Miriam Herlicska, hieß es am Samstag in einer Aussendung.

Auf Platz vier steht Hanno Wisiak, Büroleiter im Grazer Gemeinderatsklub und Bezirksvorsteher in Graz-Geidorf. Bürgermeisterin Elke Kahr findet sich an der 32. und letzter Stelle ebenfalls auf der Liste. Die Stadträte Manfred Eber und Robert Krotzer sind auf Platz 28. und 30. gereiht. (APA, 13.4.2024)