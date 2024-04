Sie bekommen eine Förderung in Höhe von jeweils 10.000 Euro. 175 Betreiber wollen nach Angaben der Landesregierung ihre Lokale modernisieren

Wer ein "traditionelles und regionales Speisenangebot" auf der Karte hat, darf in Niederösterreich mit einer Extra-Prämie rechnen. Getty Images/iStockphoto

St. Pölten – Mithilfe des zu Jahresbeginn gestarteten NÖ Wirtshaus-Pakets wollen nach Angaben von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) vom Sonntag 175 Betreiber ihre Lokale modernisieren und attraktivieren. Die eingereichten Projekte umfassten ein Fördervolumen von vier Millionen Euro und würden mehr als 20 Millionen Euro an Investitionen auslösen. Die viel diskutierte Wirtshausprämie in Höhe von jeweils 10.000 Euro gehe an 14 Gaststätten mit regionalem Speiseangebot.

Für das Paket sind vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Die Fördermittel seien binnen weniger Wochen abgeholt worden, resümierte Mikl-Leitner laut einer Aussendung. Unterstützung gibt es für Wirte, die in ihr Lokal investieren oder einen neuen Betrieb gründen bzw. übernehmen wollen.

Die 14 Lokale, denen bisher die Wirtshausprämie zuerkannt wurde, sind der Aussendung zufolge regional gut verteilt. Fünf befinden sich im Weinviertel, vier entlang der Donau, jeweils zwei im Mostviertel und im Wienerwald sowie ein Betrieb im Waldviertel. (APA, 14.4.2024)