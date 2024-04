Anlässlich des 300. Geburtstags geht die ORF-TV-Sendung "Was ich glaube" ab 14. April in drei Folgen jeweils am Sonntag, 16.55 Uhr, in ORF 2 zentralen Fragen des Vordenkers Immanuel Kant nach. IMAGO/raddnatt

Wien - Am 22. April jährt sich zum 300. Mal der Geburtstag des wohl bedeutendsten Philosophen der Neuzeit: Immanuel Kant.

"Was ich glaube" beleuchtet Kants zentrale Überlegungen, wie etwa den Kategorischen Imperativ, die Vernünftigkeit des Glaubens und seine großen Fragen: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Auch der "kulturMontag" am 15. April, 22.30 Uhr, in ORF 2 widmet sich Kant und dessen Werk, mit dem sich ein zum Jubiläum erschienenes Buch von Bestsellerautor Daniel Kehlmann und Omri Böhm, israelischer Philosoph mit deutschen Wurzeln, auseinandersetzt.

Immanuel Kant war ein deutscher Philosoph der Aufklärung und gehört zu den bedeutendsten Vertretern der abendländischen Philosophie. Er hat mit seinem Werk "Kritik der reinen Vernunft" einen Wendepunkt in der Philosophie eingeläutet: die Aufklärung. "Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen", lautet einer seiner berühmtesten Sätze. Kant rief dazu auf, sich von Regeln zu lösen und selbst Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen. (APA, 14.4.2024)