Unerwartetes Ergebnis bei der Bürgermeisterwahl in Innsbruck: Der grüne Amtsinhaber Georg Willi tritt in zwei Wochen gegen den ÖVP-abtrünnigen Kandidaten Johannes Anzengruber an

Johannes Anzengruber (Ja - Jetzt Innsbruck) tritt in der Stichwahl gegen Bürgermeister Georg Willi (die Grünen) an. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Es war eine Art "Geheimtipp" in so mancher Wahlwette – aber mit dem offiziellen Ergebnis am Sonntagabend doch eine einigermaßen große Überraschung in Innsbruck: In die Stichwahl um den neuen Bürgermeister der Tiroler Hauptstadt am 28. April ziehen der amtierende Stadtchef Georg Willi von den Grünen und Johannes Anzengruber ein.

Anzengruber war bis Ende des Vorjahres Vizebürgermeister für die ÖVP, wurde dann aber aus der Partei ausgeschlossen. Er war bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am Sonntag mit einer eigenen Liste angetreten.

FPÖ-Kandidat Markus Lassenberger verpasste die Stichwahl, er kam auf Platz drei. APA/EXPA/JOHANN GRODER

FPÖ-Kandidat Markus Lassenberger, der in manchen Umfragen noch auf Platz eins gesehen worden war, schaffte es dagegen nur auf Platz drei – und damit nicht in die Stichwahl.

FPÖ ganz knapp vor der SPÖ

Willi kam mit 22,9 Prozent der Stimmen vergleichsweise knapp vor seinem Herausforderer Anzengruber (19,4 Prozent) auf Platz eins. Überraschend deutlich abgeschlagen lag dagegen der Freiheitliche Lassenberger auf dem dritten Platz. Er erreichte 15,9 Prozent und damit nur knapp mehr als die viertplatzierte SPÖ-Kandidatin Elisabeth Mayr mit 15,2 Prozent.

SPÖ-Kandidatin Elisabeth Mayr konnte zulegen, blieb aber knapp hinter der FPÖ. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Eine schwere Niederlage setzte es unterdessen für den ÖVP-Kandidaten Florian Tursky, der in der Bürgermeister-Direktwahl auf nur 10,4 Prozent kam. Der ehemalige Digitalisierungsstaatssekretär war von der ÖVP als Spitzenkandidat aufgestellt worden – statt Anzengruber, dem früheren Vizebürgermeister auf ÖVP-Ticket.

Florian Tursky war der offizielle ÖVP-Kandidat, er war von Wien nach Innsbruck gewechselt - und musste dort eine herbe Niederlage einstecken. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Für Turskys Kandidatur fusionierte die ÖVP sogar wieder mit der seit Jahrzehnten abtrünnigen bürgerlichen Liste "Für Innsbruck" unter Ex-Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer.Auch der Seniorenbund und einige Ex-Grüne schlossen sich dem neuen konservativen Bündnis an, das sich fortan "Das neue Innsbruck" nannte. Selbst eine Materialschlacht mit hohem Wahlkampfbudget konnte der De-facto-ÖVP-Liste kein besseres Ergebnis retten.

Grüne Mobilisierung

Willi dürfte unterdessen auch vom vermuteten Zweikampf mit FPÖ-Kandidat Lassenberger profitiert haben. Die Erwartung eines solchen Duells hatten die Grünen mit einer von ihnen veröffentlichten Umfrage, die Lasssenberger auf Platz eins vor Willi sah, selbst vorangetrieben. Einen möglichen blauen Bürgermeister für Innsbruck zu verhindern, dürfte jedenfalls viele Grünwähler an die Urnen getrieben und auch Teile des bürgerlichen Lagers mobilisiert haben.

Die Stichwahl gegen Anzengruber ist für den grünen Amtsinhaber allerdings alles andere als eine sichere Bank. Willis Amtszeit war von wechselseitigen Intrigen, Streits, Skandalen und Blockaden im Gemeinderat geprägt. Die Reputation des Bürgermeisters ist daher schwer angekratzt, weshalb nicht wenige politische Beobachter bei der Stichwahl Anzengruber in der Favoritenrolle sehen.

Auch bei der Gemeinderatswahl gab es die eine oder andere Überraschung. Nicht weniger als 13 Listen waren im politisch notorisch zerstrittenen Innsbruck angetreten. Acht von ihnen schafften es aufgrund der erstmals geltenden Vierprozenthürde auch in den neuen Gemeinderat.

KPÖ neu im Gemeinderat

Unter den kleineren der angetretenen Listen und Parteien gelang vor allem einer ein recht deutlicher Einzug ins Innsbrucker "Stadtparlement": Die KPÖ unter Spitzenkandidatin Pia Tomedi kam – wohl auch mit frischem Rückenwind aus Salzburg – auf 6,7 Prozent.

Auch die einst vom ÖVP-Abtrünnigen Fritz Dinkhauser gegründete Liste Fritz schaffte es mit Spitzenkandidatin Andrea Haselwanter-Schneider auf 5,5 Prozent – und damit klar in den Gemeinderat; ebenso wie die Alternative Liste unter Mesut Onay mit 4,8 Prozent.

Relativ knapp nichts mit dem Einzug ins Stadtparlament wurde es dagegen für die Neos unter Julia Seidl und die Liste Gerald Depaoli (beide rund 3,5 Prozent). (Martin Tschiderer, Antonia Wagner, 14.4.2024)