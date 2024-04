Kittenberger Erlebnisgärten, Niederösterreich

Die empfohlene Aufenthaltsdauer sagt schon alles: Mindestens zwei Stunden sollte man hier verbringen, wird auf der Website dieses "Wunderlands der Gartenfantasie" geraten. Errichtet wurde es mit viel Leidenschaft von der Familie Kittenberger, die damit in Schiltern in Niederösterreich einen weitläufigen (60.000 Quadratmeter) Garten zum Entspannen, Entdecken und Genießen geschaffen hat. Es gibt insgesamt 50 Themengärten, einen tierischen Bauerngarten, einen riesigen Kinderspielplatz, Gastronomie etc. Mitnehmen kann man sich neben einer Fülle von Eindrücken auch kreative Gartengestaltungsideen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 14 und für Kinder (vier bis 14 Jahre) 7,50 Euro. Wer länger bleiben möchte, kann sich auch in Chalets einquartieren.

Kittenberger Erlebnisgärten GmbH, 3553 Schiltern, Laabergstraße 15

Gartenschloss Herberstein, Steiermark

Auf Schloss Herberstein (Untertitel: Gartenschloss) finden Ausflügler den Grünen Garten der Harmonie, den Weißen Garten der Vollkommenheit, den Blauen Garten der Beständigkeit und den Gelben Garten der Hoffnung. Sie bilden zusammen den historischen Garten des Schlosses. In dessen Zentrum findet man einen Rosenpavillon samt Jungbrunnen. Die Grünanlagen und das Schloss sind über einen Wehrgang verbunden, auf dem häufig Hochzeiten stattfinden. Zusätzlich zu all diesen Gärten gibt es auch den hauseigenen Kräutergarten zu bestaunen. Dazwischen lustwandelt man zwischen dem Vormittagsgarten, dem Mittagsgarten, dem Nachmittagsgarten und dem Abendgarten. Erwachsene zahlen 21,50, Kinder (drei bis 15) 11 Euro Eintritt.

Gartenschloss Herberstein, Buchberg 1, 8222 Buchberg bei Herberstein

Die Hängenden Gärten der Sulamith, Steiermark

Die Hängenden Gärten der Sulamith bringen orientalisches Flair ins steirische Almenland. Es sind dies anmutig gestaltete Themengärten auf rund 1.000 Meter Seehöhe, mit einer beachtlichen botanischen Vielfalt an Heilpflanzen und über 140 verschiedenen Bäumen aus aller Welt. Es werden auch Führungen, Seminare und Themen-Workshops angeboten. Der Eintritt beträgt 10 Euro.

Sulamith Garten, 8171 St. Kathrein am Offenegg im Almenland, Sulamith Weg 1

Schloss Hellbrunn, Salzburg

Abgesehen von einem der prächtigsten Schlossgärten in Österreich ist das Schloss Hellbrunn auch eines der imposantesten Renaissance-Bauwerke nördlich der Alpen. Am Fuße des Hellbrunner Bergs am Stadtrand Salzburgs erstreckt sich der Schlosspark über 60 Hektar. Nicht nur wegen der Wasserspiele ist er so beliebt, sondern auch wegen der Gartenarchitektur. Tickets gibt's vor Ort und online.

Schloss Hellbrunn, Fürstenweg 37, 5020 Salzburg

Mein Rosengarten, Steiermark

Christine Fischer hat sich einen sehenswerten Rosengarten, ihre "kleine Toskana", geschaffen: An die 280 Rosenarten wurden um die bäuerlichen Gehöfte angepflanzt und so auf rund 4.000 Quadratmeter ein englisch anmutender Cottage-Garten gestaltet. "Meine größte Rose, die Paul's Himalayan Musk, hat über die letzten 20 Jahre einen alten Birnbaum erobert und so eine Größe von etwa zehn Metern erreicht", schreibt sie stolz. Unterpflanzt sind die Rosen mit Clematis, Zierlauch, seltenen Stauden und Gehölzen. Besuche nur gegen telefonische Voranmeldung!

Mein Rosengarten, Führungen – Mediterraner Garten – Pflanzenverkauf, Edelsgrub 19, 8302 Nestelbach bei Graz, Tel. 0650/32 04 903, dr.christine.fischer@gmx.at

The Heartgardener, Oberösterreich

Eingebettet in die Weite des Voralpenlandes liegt dieses mehrfach preisgekrönte Gartenjuwel, in dem man auf jedem seiner über 5.000 Quadratmeter großen Pracht die Liebe seiner Besitzer zur Natur spüren und erleben kann. Patrizia und Gerald Haslinger haben diese einzigartige Kulisse über viele Jahre mit großem Engagement, Herzblut und immenser gärtnerischer Leidenschaft zu einem Stückchen Eden geformt – mit einer Biodiversität, die man selten in Privatgärten findet. Malerisch schmiegt sich dieser Garten auf mehreren Ebenen an den Hang. "Ein großes Stück vom Gärtnerglück": Mit diesem Slogan gewannen die beiden die Gartenwahl zum schönsten Garten Oberösterreichs und seit dieser Zeit begeistert ihr Garten mit "Weitblick" zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit seinen Aus- und Einblicken. Führungen gegen Voranmeldung.

The Heartgardener, Patrizia Haslinger, Weinberg 17, 4625 Offenhausen, Tel. 0650/540 56 01

Blumengärten Hirschstetten, Wien

Im 22. Bezirk, am Rande von Wien, aber immer noch in der Stadt befinden sich die Blumengärten Hirschstetten. Eine grüne, 60.000 Quadratmeter große Oase, die für einen Tagesausflug auch mit den Öffis (Südeingang: Bus 95 A, 95 B oder 22 A; Nordeingang: Straßenbahn 26: Ausstieg bei Station Spargelfeldstraße) erreichbar ist. Unterschiedliche Themengärten, der Zoo Hirschstetten, ein historischer Bauernhof und das Palmenhaus geben Einblick in die vielfältige Blumen- und Pflanzenwelt unterschiedlicher Klimazonen. Der Eintritt ist frei. Es gibt auch kostenlose Führungen und Workshops zu unterschiedlichen Themen.

Blumengärten Hirschstetten, Südeingang: Quadenstraße 15, Nordeingang: Oberfeldgasse gegenüber Nr. 41, 1220 Wien. Anmeldung Workshops: Tel. 01/4000-422 70 (werktags 8 bis 14 Uhr)

Schlosspark Grafenegg, Niederösterreich

Rund um das Schloss finden sich Hunderte von Bäumen aus aller Welt. Auf drei Rundwegen erschließt sich die rund 300 Jahre alte Parkgeschichte und lädt zum Flanieren und Picknicken auf dem 32 Hektar großen Areal ein. Der Park verbindet Natur, Architektur und Kunst und ermöglicht den Besucherinnen und Besucher einen Blick in historische Umwälzungen. Als Schaugarten von "Natur im Garten" ist Grafenegg Mitglied im Verein "Gärten Niederösterreichs" und hat sich der hundertprozentig ökologischen Gartenpflege verschrieben. Der Park ist ganzjährig frei zugänglich, außer es findet eine Veranstaltung statt. (red, 15.4.2024)

Schloss Grafenegg, Grafenegg 10, 3485 Grafenegg