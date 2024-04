Liebe Leserin, lieber Leser,

tausende Nutzerinnen und Nutzer ärgerten sich in den vergangenen Tagen über das "Digitale Amt". Denn die App, über die auch die ID Austria läuft, verweigert auf ihren Android-Handys den Dienst. Unter Version 14 des Betriebssystems stürzt es beim Start einfach ab. Nun, so verspricht das Bundesrechenzentrum, soll sie dank einem Update bald wieder funktionieren.

Und bei Apple wird offenbar an einem iPhone-Feature gearbeitet, das den Mitgründer und verstorbenen Ex-CEO Steve Jobs im Grab rotieren lassen könnte. Dieser hatte nämlich dereinst die dank kapazitivem Display endlich zuverlässige Touchbedienung am iPhone hervorgestrichen, nun interessiert man sich in Cupertino offenbar daran, dem Handy mehr Steuermöglichkeiten per Stift zu spendieren.

Außerdem berichten wir über die derzeit größten Gefahren für Kinder im Netz: Sextortion und Cybergrooming.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

Digitales Amt: Android-App zur ID Austria soll bald wieder funktionieren

Steve Jobs dreht sich im Grab um: Apple forscht an Stiftsteuerung für das iPhone

Sextortion und Cybergrooming: Die größten Gefahren für Kinder im Netz

Tesla halbiert den Abopreis für "Full Self-Driving"

Pixel 9, Fold 2 und neues Tablet sollen Satellitenanbindung wie das iPhone erhalten

Sandisk stellt SD-Karte mit vier Terabyte Speicher vor

Tesla streicht weltweit mehr als jeden zehnten Arbeitsplatz

Adobe bringt generative KI in Videoschnitt-Programm