"Wenn sie gelungen sind, sind Interviews Essays mit zwei Menschen." Franz Schuh, nach schwerer Krankheit genesen, macht dieses Gespräch also kurzerhand zu einem Versuch über vergessene Texte, darüber, wie er einmal, ohne es zu wissen, Bourdieu erfunden hat, oder über Lesungen von Helmut Qualtinger als "entscheidende Informationen". "Vom Guten, Wahren und Schlechten" – so ist ein 2022 bei Sonderzahl erschienenes Kompendium bis dato nie in Buchform veröffentlichter Texte betitelt. Wie heißt es darin: "Erlösung – Am Totenbett irgendetwas sagen, das endlich alle Welt sehr interessiert." Wer braucht schon Erlösung. (21.4.2024)