Ende des Jahres will das Radisson Collection im Berliner Dom Aquarée wieder aufsperren, statt Fischen gibt es in der Lobby dann Pflanzen zu bewundern

Es war das "größte zylindrische freistehende Aquarium der Welt", es befand sich mitten in der Lobby eines Berliner Hotels – und es sorgte im Dezember 2022 für weltweite Schlagzeilen, weil es plötzlich platzte und die tausend Tonnen Salzwasser alles verwüsteten und sämtliche Fische verendeten.

Der Aquadom vor und nach dem Zerbersten. APA/Jäger; APA/EPA

Seither war das Radisson Collection im Berliner Dom Aquarée geschlossen. Gegen Ende dieses Jahres will man nun aber wieder aufsperren – mit einem neuen Konzept, was die Lobby betrifft. Statt Fauna setzt man auf Flora: Knapp 2.000 Pflanzen von 22 unterschiedlichen Arten, an 36 baumartigen Vertikal-Lamellen gepflanzt und je nach Tageszeit illuminiert, sollen in der Lobby und im neugestalteten Barbereich des Hotels künftig "eine besondere Atmosphäre schaffen und vor allem den Hotelgästen der innenliegenden Zimmer einen spektakulären An- und Ausblick bieten", heißt es in einer Aussendung des Fondsanbieters Union Investment, dem das Gebäude gehört.

Der "Living Tree" wird 24 Meter hoch sein. Visualisierung: Union Investment

Das Konzept nennt sich "Living Tree" und besteht im Kern aus einem hochragenden Stamm mit 6,5 Metern im Durchmesser und 16 Metern an Höhe sowie einer abstrakten, 20 Meter breiten Baumkrone, die unter das transparente Dach des Atriums reicht. Das Ganze wird auf dem verbliebenen rund zwölf Meter hohen Sockel des ehemaligen Aquadoms platziert, wodurch laut Union Investment "rund 150 Tonnen Beton bewusst erhalten" werden können.

Die tragende Bestandsstruktur des ehemaligen Großaquariums, insbesondere der zwölf Meter hohe Sockel aus Beton, wurde einbezogen. Außerdem werden ehemalige technische Infrastrukturen wie Technikräume und Abwasserrohre für das neue Konzept wiederverwendet, erklärt Lars Kirmse, Leiter Asset Management Nord bei Union Investment und für das Dom Aquarée verantwortlich.

Durch das Aquarium konnte man einst per Aufzug hindurchfahren, das wird auch beim "Living Tree" wieder möglich sein. Die Aufzüge wurden beim Bersten des Aquariums zwar "vollständig zerstört", sie werden als Sonderanfertigung nun aber bis zum Sommer wieder angeliefert. Demnach werde die Installation des "Living Tree" im August abgeschlossen sein.

Je nach Tageszeit soll das neue Zentrum der Lobby illuminiert werden. Visualisierung: Union Investment

Bis zur offiziellen Eröffnung wird dem "Living Tree" noch Zeit gegeben, sich zu entfalten. Die Pflanzen seien speziell für eine Indoor-Begrünung ausgewählt worden, heißt es. "Der 'Living Tree' bildet ein eigenes lebendes Ökosystem, das sich möglicherweise thematisch in das ganze Quartier hinein weiterentwickeln kann", sagt Kirmse. Die natürliche Bepflanzung soll nicht nur ein besonderes Aufenthaltserlebnis schaffen, sondern über die integrierte Bewässerung auch für ein angenehmes Raumklima sorgen und als Luftfilter fungieren, der Hall und Lärm effizient absorbiert.

Und natürlich soll er auch wirken: Ein Lichtkonzept mit effizienten, steuerbaren LED-Strahlern soll den Hotelbetreibern die Möglichkeit verschaffen, den vertikalen Garten "in unterschiedlichsten Lichtstimmungen zu inszenieren und das Pflanzenwachstum optimal zu unterstützen". (red, 16.4.2024)