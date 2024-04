Die Turmspitze ist am Dienstagmorgen aufgrund des Brandes eingestürzt. AFP/Ritzau Scanpix/IDA MARIE ODG

Kopenhagen – Die historische Börse in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen steht in Flammen. Die Turmspitze des Gebäudes ist aufgrund des Brandes am Dienstagmorgen eingestürzt. Starke Rauchentwicklung und hohe Flammen aus dem Gebäude waren zu sehen. Die Kopenhagener Polizei geht davon aus, dass das Gebiet für längere Zeit abgesperrt bleiben wird. Mehrere Straßen und die Umgebung um das Gebäude sind abgesperrt, wie die Polizei auf X mitteilte. Wegen massiver Verkehrsprobleme wird empfohlen, das Stadtzentrum nur zu verlassen, falls nötig.

Gemälde werden aus dem brennenden Gebäude getragen. AFP/Ritzau Scanpix/IDA MARIE ODG

Aus dem brennenden Gebäude sind mehrere Gemälde gerettet worden. Fernsehaufnahmen zeigten am Dienstagmorgen, wie Menschen unter anderem historische Gemälde wegtragen. Die alte Börse beherbergt eine große Kunstsammlung, darunter das Werk "Von der Kopenhagener Börse" von P.S. Krøyer, das während des Brandes von mehreren Personen davongetragen wurde.

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Das Gebäude wurde 1625 mit einem Kirchturm fertiggestellt und ist eines der ältesten Gebäude Kopenhagens. Das Gebäude wird derzeit restauriert und ist daher eingerüstet. Die Restaurierung soll eine unsachgemäße Renovierung des Gebäudes im 19. Jahrhundert korrigieren und der Fassade ihr ursprüngliches Aussehen wiedergeben. (APA, 16.4.2024)

Die Börse ist eines der ältesten Gebäude Kopenhagens. EPA/LINDA KASTRUP