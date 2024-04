Protagonistin Lucy erledigt in der "Fallout"-Serie relativ wenige Side-Quests. Amazon Prime Video

Der Start der postapokalyptischen Serie "Fallout" auf Amazon Prime hat auch zu einem Anstieg der Spielerzahl auf der PC-Plattform Steam geführt. Gleich mehrere Spiele des "Fallout"-Franchises finden sich laut Daten von Steam DB in der Rubrik der "Trending Games", darunter "Fallout 3", "Fallout 4", "Fallout 76", "Fallout: New Vegas" und auch das erste "Fallout" aus dem Jahr 1997. "Fallout 76" verzeichnete sogar ein Allzeithoch bei den Spielerzahlen. Am 14. April hatte Steam DB in einem X-Posting eine Verdopplung der "Fallout"-Spielerzahl verkündet.

Hinzu kommen diverse Menschen, welche die "Fallout"-Spiele über Microsofts Game Pass spielen. Da der IT-Konzern den Publisher Bethesda übernommen hat, sind auch dessen postapokalyptische Rollenspiele im Gaming-Abo inkludiert.

"Fallout 76" gratis spielen

Wer hingegen kein Game-Pass-Abo hat und trotzdem nach Anschauen der Serie Lust auf die Spiele bekommen hat, der kann auf andere Weise in diese hineinschnuppern: Bis Donnerstag ermöglicht es Bethesda, "Fallout 76" kostenlos auf PC und Konsolen zu spielen. Außerdem gibt es bis zu 80 Prozent Rabatt auf diverse Titel der Rollenspiel-Reihe. Auch das dürfte den starken Anstieg der Spielerzahl erklären.

Außerdem bietet Bethesda weitere Neuerungen an, die sich vor allem auf das im Jahr 2018 veröffentlichte "Fallout 76" beziehen. So sind sowohl dieser Titel als auch "Fallout 4" nun via Geforce Now in der Cloud spielbar. Beide Spiele können auch bereits über die Microsoft-Cloud gestreamt werden, wenn man ein Game-Pass-Ultimate-Abo abgeschlossen hat.

Das "Survival Kit" für "Fallout 76". Bethesda

Außerdem können Spieler ein Jumpsuit im Stil der Serie erwerben, wenn sie sich bis 7. Mai in "Fallout 76" einloggen. Abonnenten des Games Pass Ultimate erhalten bei Log-in bis 16. Juni einen "Vault 33 Survival Kit", der diverse Items von Lucy, der Protagonistin der Amazon-Serie, enthält. Wer wiederum eher düster unterwegs ist, kann sich bis 9. Mai das Outfit des "Ghuls" holen.

Wie es sich anfühlt, das schon ein wenig in die Jahre gekommene "Fallout 76" im Jahr 2024 zu spielen, beschreibt das Fachmedium "Gamespot" im nachfolgenden Video.

Is Fallout 76 Good in 2024?

GameSpot

Die Stats der "Fallout"-Charaktere

Ein interessantes Update gibt es aber auch für das Mobile Game "Fallout Shelter", das für iPhone und Android verfügbar ist. Hier werden eine neue Questline mit acht Quests, neue Locations und acht Charaktere aus der Serie hinzugefügt. Und dadurch ist auch ersichtlich, welche harten Statistiken die Amazon-Charaktere in einem Rollenspiel (RPG) aufweisen, wie unter anderem in einem "Fallout"-Wikibeitrag ersichtlich ist.

Lucy MacLean:

Stärke: 4

Wahrnehmung: 7

Ausdauer: 6

Charisma: 5

Intelligenz: 6

Beweglichkeit: 5

Glück: 7

The Ghoul:

Stärke: 5

Wahrnehmung: 6

Ausdauer: 7

Charisma: 7

Intelligenz: 4

Beweglichkeit: 7

Glück: 4

Maximus:

Stärke: 7

Wahrnehmung: 6

Ausdauer: 6

Charisma: 5

Intelligenz: 4

Beweglichkeit: 7

Glück: 5

Ma June:

Stärke: 5

Wahrnehmung: 7

Ausdauer: 5

Charisma: 7

Intelligenz: 6

Beweglichkeit: 4

Glück: 6

Fans rätseln indes, wie viele Erfahrungspunkte (XP) Protagonistin Lucy wohl am Ende der ersten Staffel gesammelt hat und auf welchem Level sie sich daher befindet. Angeführt wird dabei unter anderem, dass ihre Charakter-Statistiken eher nicht auf Kämpfe ausgelegt sind und sie im Lauf der ersten Staffel recht wenig kämpft. Außerdem folgt die Handlung einer relativ geraden Storyline – Lucy macht also kaum Side-Quests, über die man in RPGs normalerweise an zusätzliche Erfahrungspunkte kommt. Manche Fans würden Lucy daher irgendwo zwischen Level 12 und 17 einordnen, andere hingegen unter Level 10. (stm, 16.4.2024)