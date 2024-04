70 europäische Städte wurden für dieses Bierranking verglichen. IMAGO/Rene Traut

Bier ist in den meisten europäischen Kulturen ein Grundnahrungsmittel. Jede Stadt und jedes Land hat seine eigene, einzigartige Bierkultur. Wer nun auf der Suche nach dem perfekten Ort für das nächste Bier ist, dem hilft dieses Ranking des Reiseveranstalters DFDS bestimmt weiter. Dort hat man sich 70 europäische Städte angesehen, tausende Bars, Pubs und Beisln analysiert, soziale Medien durchforstet und über 40.000 Bewertungen gesichtet, um die besten Bierstädte zu ermitteln.

Die Ergebnisse basieren auf der Qualität des Bieres, dem Preis, der Resonanz in den sozialen Medien und dem Charakter der einschlägigen Lokale. Insgesamt konnte eine Punktzahl von 100 erreicht werden. Spanien, Tschechien und Österreich führen das Ranking an, während Deutschland und Belgien auf den Plätzen sieben und neun zu finden sind. Das Vereinigte Königreich schafft es trotz seiner Pubkultur nur knapp in die Top 20, wobei Manchester den letzten Platz belegt.

Das sind die besten Bierstädte Europas (Punkte in Klammer):

1. Madrid, Spanien (85)

Madrid ist Europas Bierdestination Nummer eins, mit der höchsten Gesamtbewertung von 85 von 100 Punkten. Die Stadt genießt in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit und verfügt über Qualitätsbiere und -lokale, die den Hype unterstützen. Die Untersuchung ergab auch, dass in Madrid einige der besten Stouts in Europa zu finden sind. Madrids florierende Craft-Bier-Szene verfügt über eine große Auswahl an einschlägigen Bars. Die Einheimischen bevorzugen in der Regel ein erfrischendes Glas Mahou, das offizielle Bier des Real Madrid FC. Andere beliebte Sorten sind Aguila, Cruzcampo, Alhambra und Estrella Galicia 0 %. Die pulsierende Stadt ist auch die Heimat von Beermad, einem beliebten Craft-Bier-Festival im Mai, sowie von kleineren Bierfestivals.

2. Prag, Tschechien (83)

In Prag finden auch Bierrennen statt. AP/Petr David Josek

Mit rund 35 Brauereien ist es keine Überraschung, dass Prag auf Platz zwei der Rangliste steht. In einer der günstigsten Städte, um ein Bier zu kaufen, dreht sich in Prag alles um gute Laune und Pilsner. Die Einheimischen bevorzugen das Pilsner Urquell, ein klassisches tschechisches Bier, das viele als Inspiration für andere Pilsner-Rezepte ansehen. Samson Pito ist eine weitere beliebte Wahl für diejenigen, die alkoholfreie Biere bevorzugen. Empfehlenswert ist ein Besuch der Klosterbrauerei Strahov, einer traditionellen Brauerei in einem alten Kloster, und U Fleků, der ältesten Brauerei Prags, die vor über 500 Jahren gegründet wurde. Eines der beliebtesten Prager Biere ist das Budweiser Budvar, ein helles Lagerbier, das seit 1895 in České Budějovice gebraut wird und nicht mit dem amerikanischen Budweiser zu verwechseln ist.

3. Wien, Österreich (79)

Bier-Yoga in der Ottakringer Brauerei. Heribert Corn

Wien gilt laut DSDF als die beste europäische Stadt für Lagerbier. Die österreichische Hauptstadt beherberge viele kultige Brauereien, heißt es weiter, darunter Ottakringer, die älteste Brauerei Wiens, und Siebensternbräu (oder 7Stern Bräu) mit einer Auswahl an Craft-Bieren. Für österreichisches Bier gelten hohe Qualitätsstandards, und es gibt strenge Vorschriften für die Verwendung künstlicher Aromen und Konservierungsstoffe, loben die Macher des Rankings. "Das bedeutet, dass das Wiener Bier ein reines Naturprodukt ist, das ein authentisches Geschmackserlebnis garantiert."

4. Budapest, Ungarn (74)

Budapest habe eine blühende Bierkultur, die eine Kombination aus erschwinglichen Preisen, Social-Media-Buzz und erstklassigen Beisln und Bars bietet. Es werden auch eigens Bierbustouren durch die Stadt angeboten. Beliebte Brauereien sind laut DSDF Jónás Craft Beer House und Gravity Brewing, wobei letztere jeden Samstag Führungen anbietet. In Budapest gibt es mehrere Craft-Brauereien, die bei einem nächtlichen Ausflug in das Partyviertel der Stadt sehr beliebt sind, erfährt man. Die ungarische Hauptstadt sei leicht zu Fuß zu erkunden und eigne sich daher perfekt zum Bar-Hopping. Probieren sollte man Dreher, Soproni und Borsodi. Die meisten Bars und Restaurants in Budapest bieten auch alkoholfreie Getränke an, wobei Dreher 24 zu den Favoriten gehöre, wie es heißt.

4. Thessaloniki, Griechenland (74)

Thessaloniki, das mit 91 von 100 Punkten für die Qualität seiner Bars und Wirtshäuser bewertet wurde, beherberge einzigartige Bierlokale, die Craft-Bier und lokale Biere wie Vergina Beer und Pils Hellas servieren. Zu den beliebtesten Lokalen der Stadt gehören The Hoppy Pub, Bulldogs & the Beast und die Dentro Sto Bar, die eine beeindruckende Auswahl an lokalen Bieren bietet, wie man erfährt. Von Ende August bis Anfang September findet in der Stadt das Thessaloniki Beer Festival statt. Hier gibt es Livemusik von bekannten griechischen Künstlern, über 30 Bierstände, 150 verschiedene Biersorten und mehrere Straßenimbisse. Tickets für das Festival gibt es ab etwa fünf Euro: eine günstige Gelegenheit, die vielfältige Bierszene Thessalonikis zu feiern.

4. Valencia, Spanien (74)

In Valencias Bars gibt es die billigsten Biere Europas, mit Preisen von durchschnittlich zwei Euro pro Halbe vom Fass. An diesem Bier ist allerdings nichts "billig", denn Valencia hat 92/100 Punkte für die Qualität seines Gerstensafts erzielt. Das direkt in der Stadt gebraute Turia Märzen ist ein traditionelles valencianisches Bier mit Zitrusnoten und aromatischem Schaum, wie man erfährt. Für diejenigen, die alkoholfreies Bier suchen, sind die spanischen Favoriten Mahou Sin und San Miguel 0.0. Wie in den meisten Teilen Spaniens kann man in vielen der besten Kneipen und Bars Valencias Bier zusammen mit traditionellen Tapas-Gerichten wie Calamari oder Patatas Bravas genießen. Ein Favorit unter den Einheimischen ist die Ostrabar Valencia, eine Tapas-Bar, in der man Austern und Bier genießen kann. Alternativ böten Valencias Dachterrassenbars eine atemberaubende Aussicht, während man sein Getränk genießt, heißt es.

7. Porto, Portugal (71)

Die Super-Bock-Brauerei in Porto stellt eines der beliebtesten portugiesischen Biere her, liest man. Super Bock gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, z. B. als Lagerbier, Stout und auch als alkoholfreies Pils. Dieses Bier oder Sagres, das in der Nähe von Lissabon hergestellt wird, werde häufig von Einheimischen getrunken. Daneben gibt es in Porto auch viele Craft-Bier-Bars, die eine große Auswahl an lokal hergestellten Bieren anbieten. Wenn man Porto im Juni besucht, hat man die Möglichkeit, das Porto Beer Fest zu besuchen, eines der besten und beliebtesten Bierfestivals Europas. Im Jahr 2023 fand das Fest in den Gärten des Nationalmuseums Soares dos Reis statt. Zuvor wurde es an so beeindruckenden Orten wie dem Palácio de Cristal und der Alfândega do Porto veranstaltet. In diesem Jahr wird das Festival vom 12. bis 16. Juni 2024 in das Nationalmuseum Soares dos Reis zurückkehren.

7. Brüssel, Belgien (71)

Wo das Bier ein Kulturerbe der Menschheit ist: Belgien. REUTERS/YVES HERMAN

Die belgische Bierkultur ist so wichtig für das Land und die Welt, dass sie von der Unesco in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde. Natürlich wurde Brüssel als eines der besten europäischen Bierreiseziele in die Liste aufgenommen, denn hier gibt es über 1.000 verschiedene Biere. Das Delirium Café in Brüssel hält seit 2004 den Guinness-Weltrekord für die meisten im Handel erhältlichen Biersorten.

9. Berlin, Deutschland (70)

Deutschland ist berühmt für seine Biere, und so ist es keine Überraschung, dass die deutsche Hauptstadt auf der Liste steht. Obwohl in München das offizielle Oktoberfest gefeiert wird, verdient auch das Berliner Oktoberfest eine Erwähnung, wie man bei DSDF erklärt. Es findet zwei Wochen lang auf dem Alexanderplatz statt und bietet traditionelle bayerische Musik, Bier und Essen.

9. Vilnius, Litauen (70)

Vilnius verfügt über ein reiches Brauerbe, das bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Es sei mit alten heidnischen Traditionen verwoben, in deren Mittelpunkt Ragutis, der Gott des Bieres, steht, erfährt man. Der Ragutis-Altar, eine religiöse Stätte im Herzen von Vilnius, ist ein Zeugnis für die tiefe Verbindung zwischen der Stadt und der Braukunst. In Vilnius findet das Vilnius Beer Festival (VAF) statt, ein großes Bierfestival, bei dem sich über 30 Handwerksbrauereien zwei Tage lang treffen. Hier findet man handwerklich gebraute Biere wie Jovaru Alus, Varniuku und Širvenos Ale. Das Festival findet in der Regel Ende November statt, daher sollte man als Bierfan seine Reise um diese Zeit herum planen.

9. Krakau, Polen (70)

Bierliebhaberinnen und -liebhaber können in Krakau das jährlich stattfindende Beerweek Festival im Cracovia-Stadion besuchen. Die dreitägige Veranstaltung findet in der Regel im Juni statt, wo die Gäste nur die besten polnischen Biere probieren können. Diese reichen von bekannten Namen wie Tyskie und Okocim bis hin zu einzigartigen Bieren wie Browar Lubicz. Auch alkoholfreie Craft-Biere sind in Polen weitverbreitet, wobei das fruchtige Lech Free zu den beliebtesten gehört, heißt es. Krakau biete zudem eine Vielzahl hervorragender Lokale wie Dobry Kumpel und Pub Polski, in denen man bei einem Bier entspannen kann. (red, 17.4.2024)