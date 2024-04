Manche scheinen einen enorm hohen Energielevel zu haben und gehen nach der Arbeit noch tanzen, zum Sport oder machen einen Sprachkurs. Andere sind am Ende des Arbeitstages müde und erschöpft und möchten einfach nur noch Ruhe haben. Ich kenne in meinem Umfeld beide Typen und würde gerne ergründen, warum manche nach der Arbeit keine Energie mehr haben und andere sehr viel. Zu welchem Typus zählt ihr euch und warum ist das so?

