Dominique Meyer (68) wird ein letztes Mal im Amt des Mailänder Operndirektors verlängert: Er leitet das Teatro alla Scala nun noch bis Ende August 2025. IMAGO/Simona Chioccia / ipa-agen

Giuseppe Sala, Bürgermeister von Mailand und Präsident der Scala-Stiftung, hat eine Amtsverlängerung für den derzeitigen Intendanten Dominique Meyer bis August 2025 angekündigt. Danach soll Fortunato Ortombina, der derzeitige Intendant des Fenice-Theaters in Venedig, die Führung des Mailänder Opernhauses übernehmen, hieß es nach der Sitzung des Scala-Verwaltungsrats.

Offiziell wird Ortombina am 1. September dieses Jahres designiert. Er wird dann mit Meyer an der Planung für die nächsten Jahre zusammenarbeiten, kündigte Sala an. "Wir haben diesen Beschluss im Interesse der Scala ergriffen", erklärte Sala. Der 68-jährige Meyer, ehemaliger Direktor der Wiener Staatsoper, führt das Teatro alla Scala seit Mai 2020. Die bisherige Amtszeit des gebürtigen Elsässers läuft Ende Februar 2025 aus.

Im August 2025 erreicht Meyer die Altersgrenze von 70 Jahren. Diese hat die italienische Regierung mit Blick auf die Leitung von Opernhäusern und anderen kulturellen Einrichtungen festgelegt. Die Rechtsregierung um Premierministerin Giorgia Meloni machte Druck, damit die Scala zum ersten Mal seit 2005 wieder einen italienischen Intendanten bekommt.

Auch die Amtszeit von Scala-Musikdirektor Riccardo Chailly wird verlängert, und zwar bis zu Beginn der Saison 2026/27. Danach soll der Mailänder Dirigent Daniele Gatti folgen. Chailly wird daher die Saisoneröffnung im kommenden Dezember und im Dezember 2025 dirigieren, erklärte Bürgermeister Sala. (APA, 16.4.2024)