Dokumentation: Der Bub, der kein Ghettojunge werden wollte - Langzeitstudie "Kalle Kosmonaut" im ZDF - Die Filmemacher Tine Kugler und Günther dokumentieren Kalles Leben über einen Zeitraum von rund zehn Jahren - Jetzt neu in der ZDF-Mediathek

Kalle erlebt die erste Liebe in "Kalle Kosmonaut" in der ZDF-Mediathek. ZDF und Günther Kurth

50 Prozent Marktanteil: "Fit mit den Stars" hängt Philipp quotenmäßig ab - Im Schnitt waren 191.000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Montag bei der ersten Ausgabe mit Conny Kreuter dabei

"Franklin" bei Apple TV+: Michael Douglas als US-Gründervater - In der achtteiligen Serie interpretiert der Hollywoodstar Benjamin Franklin in seinen Pariser Jahren

Nato-Beitritt der Ukraine als "Weg für den Frieden": Früherer Nato-Chef Rasmussen in der "ZiB 2" - "Wir müssen der Ukraine alles geben, was es braucht", sagte der Nato-Generalsekretär bei Armin Wolf

Journalistenbarometer: Journalisten zwischen Fake News und schlechteren Arbeitsbedingungen - Fake News und Deepfakes durch Künstliche Intelligenz beschäftigen derzeit die deutschsprachigen Redaktionen

Pressefreiheit: Mehr Angriffe auf Journalisten in Deutschland - 69 Fälle von physischen Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten gab es im Jahr 2023. Demonstrationen sind der gefährlichste Arbeitsplatz für Medienleute

Neues Format: "Quatsch Comedy Show" startet am Mittwoch bei ProSieben - Der Sender will mit der Neuauflage an frühere Erfolge des "Quatsch Comedy Club" anknüpfen. Gastgeber sind die Comedians Khalid Bounouar und Tahnee

Switchlist: "Der Mann, der Liberty Valance erschoss" und "Putins Rache", außerdem eine Reportage über das Plastikmeer von Almería, eine Dokureihe über die Geschichte des Antisemitismus und "Willkommen Österreich" - TV-Tipps für Dienstag

