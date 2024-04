Was haben Sie für ungewöhnliche Dekorations Elemente zu Hause (oder in der Firma)? Ist bei Ihnen das ganze Jahr Weihnachten und es steht ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer? Haben Sie einen ausgestopften Leoparden im Badezimmer? Was sind ihre seltsamsten Dekos oder die seltsamsten, die Sie bei anderen gesehen haben?