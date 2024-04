Ich lese beruflich sehr viele Texte von unterschiedlichen Bearbeiter*innen. Dabei muss ich mich natürlich v.a. auf den Inhalt konzentrieren - mir ist dabei aufgefallen, dass mir das bei Arial & co besser gelingt als zum Beispiel bei Times New Roman. Welches sind Ihre liebsten Schriftarten, bei denen Ihnen das Arbeiten und das konzentrierte Lesen von Texten am Besten gelingt?