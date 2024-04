Vorgesehen sind rund 5.800 quotenpflichtige Aufenthaltstitel. Dies betrifft nicht den Familiennachzug von Asylberechtigten, sondern Angehörige von in Österreich tätigen Arbeitnehmern

Wien - Der Ministerrat beschließt heute die Niederlassungsverordnung. Sie regelt den Zuzug nach Österreich außerhalb des Asylwesens und der qualifizierten Zuwanderung über die Rot-Weiß-Rot-Karte. Vorgesehen ist, dass unter dem Titel 5.846 quotenpflichtige Aufenthaltstitel und damit etwas weniger als 2023 vergeben werden können, die meisten im Rahmen der Familienzusammenführung.

Diese hat nichts mit dem medial breit diskutieren Familiennachzug von Asylberechtigten zu tun, sondern es geht um Angehörige von in Österreich tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Alleine 5.045 Plätze sind für diese Gruppe in der Niederlassungsverordnung reserviert. Mit Abstand den stärksten Familiennachzug gibt es in Wien mit 2.550 möglichen Aufenthaltstiteln.

Im Ministerrat wird am Mittwoch die Niederlassungsverordnung beschlossen. APA/EVA MANHART

Auch insgesamt nimmt die Bundeshauptstadt den Löwenanteil an Quotenplätzen ein. 2.865 sind beinahe die Hälfte des Gesamtkontingents. Platz zwei geht an Oberösterreich mit 795 Plätzen, davon 720 für Familienzusammenführung. Gering scheint das Interesse an dieser Art von Zuwanderung im schwarz-blau regierten Niederösterreich zu sein. Gerade einmal 348 quotenpflichtige Aufenthaltstitel dürfen dort erteilt werden. Damit sind es sogar weniger als im deutlich kleineren ebenfalls schwarz-blau geführten Salzburg mit 421 Plätzen.

Insgesamt sind mittels Niederlassungsverordnung weniger Plätze verfügbar als im Vorjahr, als die Quote bei 5.951 lag. Nach dem Beschluss im Ministerrat muss noch der Hauptausschuss des Nationalrats seine Zustimmung geben. (APA, 17.4.2024)