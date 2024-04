Wien – Die Causa rund um den ehemaligen Verfassungsschützer Egisto Ott, der für Russland spioniert haben soll, wird am Mittwoch auch im Nationalrat Thema sein. Die ÖVP hat eine Aktuelle Stunde beantragt – debattiert wird zum Thema Verfassungsschutz. Im Vorfeld forderte SPÖ-Klubobmann Philipp Kucher eine "lückenlose Aufklärung" der Affäre Ott und wünschte sich dazu eine unabhängige Kommission.

Man müsse bereits heute mit der Aufklärung beginnen und könne nicht auf einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss warten, betonte Kucher im Ö1-"Morgenjournal". "Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nie mehr vorkommt", fügte der SPÖ-Politiker hinzu. Er sei aktuell im Gespräch mit anderen Parteien, um eine Kommission in die Wege zu leiten.

Anlässlich der Causa Ott sind auch neue Überwachungsmöglichkeiten für die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) im Gespräch, unter anderem die Überwachung von Whatsapp-Nachrichten. Solche Maßnahmen lehnt Kucher aber ab: "Seitens der SPÖ wird es keine Zustimmung für eine Massenüberwachung oder für den Bundestrojaner geben." Omar Haijawi-Pirchner, Leiter der DSN, pochte am Dienstag im ORF-"Report" auf zusätzliche Möglichkeiten zur Kommunikationsüberwachung. Laut Pirchner braucht die DSN mehr "Werkzeuge", sonst sei man zu sehr auf ausländische Partnerdienste angewiesen.

Der Nationalrat beginnt am Mittwoch mit einer Aktuellen Stunde zum Thema Staatsschutz. APA/TOBIAS STEINMAURER

Nationalrat beschließt Möglichkeit von Tempo 30

Neben der Aktuellen Stunde stehen auch einige Anträge auf dem Programm der Plenarsitzung. Der Nationalrat wird unter anderem den Ländern die Einführung einer effektiven Leerstandsabgabe ermöglichen. Die Gemeinden erhalten wiederum die Möglichkeit zu Tempobeschränkungen in sensiblen Bereichen, etwa vor Schulen.

Wieder aufgelegt wird der Handwerkerbonus, über den Renovierungen und Sanierungen mitfinanziert werden. Mit dem neuen Lehrerdienstrecht werden Pädagogen der Sekundarstufe ein Jahr weniger an den Unis sein. Neu an den Universitäten wird auch die Psychotherapie-Ausbildung sein, die am Mittwoch ebenfalls beschlossen wird. (ste, APA, 17.4.2024)