Am Samstag ist wieder weltweit Record Store Day – privat geführte Plattenläden offerieren speziell für diesen Tag produzierte Vinyl-Editionen. IMAGO/ZUMA Wire

Der Boom der Vinylplatte hält an. Das wird am kommenden Samstag für Schlangen vor jenen Plattenläden sorgen, die sich am heurigen Record Store Day beteiligen. Seit 2007 ist an jedem dritten Samstag im April Record Store Day (RSD). Ins Leben gerufen hat den Tag der US-amerikanische Plattenladenbesitzer Chris Brown. Er wollte dem schleichenden Tod dieser Geschäfte etwas entgegensetzen. Man kann sagen, das ist gelungen.

Wobei es auch nervt und die Leute einen Vogel haben. Einer Meldung zufolge besitzen nur 50 Prozent jener Menschen einen Plattenspieler, die auf der Onlineplattform Discogs Schallplatten kaufen. Da fragt man sich: Wtf? Die Liebe zur Musik scheint da hintangestellt. Das sind wahrscheinlich jene Gestalten, die zu Platten "Vinyls" sagen. Also Anfänger oder Idioten. Aber was macht man mit Platten, die man nicht anhört?

In den USA wurden im Vorjahr 43 Millionen Schallplatten verkauft. Damit wurden um sechs Millionen Schallplatten mehr als CDs verkauft. Hierzulande wurden im Vorjahr 410.000 Schallplatten verkauft.

Neue Presswerke

Am RSD werden in privat geführten Schallplattenläden exklusiv produzierte und limitierte Schallplatten verkauft, und die Fans hoffen, jene Scheiben von ihren Lieblingen zu erwischen, die sonst nie in den Handel kommen. Theoretisch, vieles landet bald darauf im Netz.

Dass sich die Musikindustrie den RSD mit ihren dafür hergestellten Veröffentlichungen fast zur Gänze unter den Nagel gerissen hat, stößt den Shopbetreibern und den kleinen Labels zwar sauer auf, weil diese als Großkunde die Presswerke blockiert. Andererseits hat das dazu geführt, dass Presswerke heute wieder lukrativ sind. Das steirische Austria Vinyl hat längst expandiert, die Auftragsbücher sind gut gefüllt.

Big Balls

Spielen am RSD live im Recordbag: Goodhair Brothers. Goodhair Brothers - Topic

Am Record Store Day geben viele Shops zusätzlich zu den für diesen Tag ausgelieferten Produkten auf ihre anderen Angebote Prozente, der Weg lohnt sich also in mehrfacher Hinsicht. Manche Shops wie der Wiener Recordbag bieten sogar Rahmenprogramm an. Im auf der Margaretenstraße beheimateten Recordbag ist ab 16 Uhr das Trio Goodhair Brothers bei freiem Eintritt zu erleben. Die haarigen Brüder spielen unplugged eine Mischung aus Garagenrock, Blues und Trashrock.

Über 400 speziell für den RSD aufgelegte Platten gibt es heuer, die in Österreich teilnehmenden Shops sind im Infokasten unten aufgelistet. Ran an den Speck! (Karl Fluch, 17.4.2024)