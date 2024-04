Pro

In Großbritannien soll das Mindestalter für den Kauf von Rauch- und anderen Tabakwaren schrittweise erhöht werden, alle zwölf Monate um ein Jahr. Ziel ist ein allgemeines Verkaufsverbot für Tabakwaren und damit ein Ende des Rauchens in Großbritannien. Künftige Generationen sollen zigarettenfrei aufwachsen – ein Plan, der auch in Österreich trotz des zu erwartenden starken hiesigen Widerstands im Namen einer falsch verstandenen Freiheit diskussionswürdig ist.

Denn wegen Appellen von Ärzten allein oder auch den bedrohlichen Fotos von Raucherbeinen und Lungentumoren auf den Zigarettenpackungen verabschieden sich Menschen nicht von diesem Laster. Die Imagekampagnen der Tabakindustrie – Gewinnspiele und gruppenspezifische Aktionen etwa –, mit denen das herrschende Tabakwerbeverbot untergraben wird, wirken vor allem unter den Jungen. Das ist mit ein Grund dafür, dass etwa in Wien die Zahl rauchender und E-Zigaretten konsumierender 15- bis 30-Jähriger seit mehreren Jahren wieder steigt.

Wer sich so in jungen Jahren in eine Abhängigkeit hineingeraucht hat, kommt schwer wieder von ihr los. Dabei will ein Großteil älterer Raucherinnen und Raucher vom Glimmstängel weg, doch viele schaffen es nicht.

Um Raucherbiografien zu verhindern, die vielfach in schwere Krankheiten wie COPD oder gar Krebs münden, wäre das Aus für den Auslöser – die Zigarette und andere Tabakprodukte – ein gangbarer Weg. (Irene Brickner, 17.4.2024)