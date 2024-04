Liebe Leserin, lieber Leser,

Elon Musks Social Network X, vormals Twitter genannt, hat ein Nazi-Problem. Das ergeben Recherchen des US-Senders NBC. Extremistische Äußerungen, Drohungen und ähnliche Inhalte sollen laut Regelwerk entweder gelöscht oder in ihrer Reichweite stark eingeschränkt werden. Dennoch florieren Botschaften mit nationalsozialistischen Inhalten mit Millionen Aufrufen. Im Epizentrum davon stehen mindestens 150 Konten mit blauem Haken. Wir klären auf, welche realen Folgen dieser digitale Hass hat.

Dass bestimmte E-Autos von Mercedes derzeit zu den besten Vertretern ihrer Art zählen, gilt als unbestritten. Wird in Fachmagazinen die technische Überlegenheit in vielen Aspekten hervorgehoben, unter anderem auch bei der vieldiskutierten Reichweite, so haben die Fahrzeuge ein entscheidendes Problem: Sie verkaufen sich bei weitem nicht so gut, wie man sich das beim traditionsreichen Fahrzeughersteller erhofft hat. Insbesondere soll das für Modelle wie die prestigeträchtige EQS-Limousine gelten. Wir haben genauer hingesehen.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen gute Lektüre!

Auf X florieren verifizierte Nazi-Accounts

Mercedes hat offenbar ein Problem mit seinen E-Autos

Italienischer Gastronom findet keine Kellner und setzt Roboter ein

Lamptron soll seinen Produkten mutmaßlich illegale Softwareschlüssel beilegen

Playstation 5 Pro: Alle Informationen und möglicher Release der Nachfolgekonsole

Auftragseingang des Chipausrüsters ASML eingebrochen

Französischer OpenAI-Rivale Mistral soll 5 Milliarden Dollar wert sein