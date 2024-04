Das von Theophil Hansen umgebaute Schloss in der Nähe von Wien ist um 5,5 Millionen Euro zu haben. Im Preis inkludiert: ein Mausoleum, das wieder frei ist

In Rappoltenkirchen im Bezirk Tulln in Niederösterreich steht eine nicht ganz alltägliche Immobilie zum Verkauf: Die denkmalgeschützte Schlossanlage aus dem Mittelalter, die im 19. Jahrhundert nach Plänen des Ringstraßen-Architekten Theophil Hansen umgebaut wurde, ist um 5,5 Millionen Euro zu haben und wird seit einigen Tagen auf Immobilienplattformen wie derStandard.at/Immobilien und Willhaben angeboten.

Die Sanierung des Schlosses ist noch nicht abgeschlossen. Hendrich Real Estate

Für den Preis bekommt man nicht nur viel Geschichte, sondern auch ziemlich viel Platz: Inkludiert ist nämlich nicht nur das teilsanierte Schloss selbst mit 1350 Quadratmetern Wohnfläche, sondern auch das bereits sanierte Verwalterstöckl mit 380 Quadratmetern Wohnfläche, ein Wirtschaftshof, ein Parkwärterhäuschen, ein Weinkeller und ein – übrigens seit den 1960er-Jahren leerstehendes – Mausoleum, eingebettet in einen fast 23 Hektar großen englischen Landschaftspark.

Mehrere Nebengebäude sind im Preis inkludiert. Hendrich Real Estate

"Das Schloss war immer in Privatbesitz", sagt der zuständige Schlossmakler Siegbert Sappert von Hendrich Real Estate. Nach dem Tod des letzten Eigentümers würden sich seine Erben nun von der Immobilie trennen. Künftige Schlossherrinnen und Schlossherren müssen sich also um die seit 2009 laufende Sanierung und den Umbau des Schlosses in eine Familien-Luxusresidenz kümmern.

Die Sanierung läuft seit 2009. Hendrich Real Estate

Ein ehemaliges Kellergeschoß wurde bereits in eine Garage für drei bis vier Pkws umgebaut, aus dem früheren Speiselift gemeinsam mit dem ehemaligen Dienstbotenstiegenhaus wurde ein Schacht für einen Lift, der künftig die fünf Ebenen verbinden wird. Geheizt wird das Schloss über Flächen- oder, wo der historische Fußboden nicht mehr vorhanden ist, Fußbodenheizung, Das Heizsystem müssen die neuen Eigentümer noch wählen.

Zielgruppe für Schlösser: vermögende Menschen. Hendrich Real Estate

Zielgruppe für das Schloss in Rappoltenkirchen sind laut Sappert "vermögende Menschen", die das Schloss etwa als Zweitwohnsitz oder als repräsentativen Hauptwohnsitz nutzen. Wie lange es dauert, für ein Schloss einen Käufer oder eine Käuferin zu finden, sei sehr individuell: "Von 72 Stunden bis mehrere Jahre" sei alles möglich. Aber so einem Schloss rennt ja auch die Zeit nicht davon. (Franziska Zoidl, 19.4.2024)