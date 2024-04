James Hetfield von Metallica präsentiert eine Lemmy-Kilmister-Erscheinung. Instagram/Hetfield

Es ist immer schön, wenn Künstler sich als Fans outen. Zwar weiß man dank der allwissenden Müllhalde Internet heute vieles über seine Idole: trägt gerne Peanuts-Pyjama, kann nicht kochen, hasst Zehennägel schneiden ... das Fass ist ohne Boden gebaut. Doch zeigen sich Stars von ihrer sentimentalen Seite, spüren sogar Katzenvideos den Gegenwind der Konkurrenz.

Eben hat sich James Hetfield als Fan geoutet. Gut, ganz so stimmt es nicht. Denn dass der Gitarrist des musikalischen Großkonzerns Metallica ein Fan der Band Motörhead ist, ahnte man bei Interesse seit über 40 Jahren. Weil sich so ein Superstar im besten Dritte-Zähne-Alter natürlich nicht zu Hause am Boden hinsetzt und mit der Metallica-Bastelschere einen Starschnitt zusammenklebt, ist seine Fanbezeugung anders ausgefallen.

Ein Pik Ass für und mit Lemmy

In einer Nachricht auf Instagram teilte er mit, dass ein ihm neu in die Haut gestochenes schwarzes Pik Ass in einem Kreuz nicht bloß aus Tinte besteht, nein, dem Saft sind Aschereste des 2015 gestorbenen Motörhead-Chefs Lemmy Kilmister beigemengt. Feinspitzig ließ er sich das auf den Motörhead-Song Ace of Spades anspielende Ass in seinen rechten Mittelfinger stechen, sodass es nun gewissermaßen zu Lemmy-Kilmister-Erscheinungen kommt, wenn einem Hetfield den Finger zeigt. Ja, Stil kann man sich auch tätowieren lassen.

Weitergedacht wird es spannend. Wer wird sich dereinst ein Metallica-Logo mit der Asche Hetfields stechen lassen? Aber was, wenn derjenige Motörhead nicht ausstehen kann? Kommt es zu einer Abstoßreaktion? Bedarf es einer Blutwäsche, einer Immuntherapie? Bleiben Sie dran, wir tun es auch. (Karl Fluch, 18.4.2024)