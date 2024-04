Von den Verbesserungen profitieren werden Fahrzeuge mit integrierten Google Apps und Services, das Update wird schrittweise global ausgerollt. APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Google hat eine Reihe von Verbesserungen für seinen Kartendienst Google Maps angekündigt, die darauf abzielen, das Reisen mit E-Autos erheblich zu vereinfachen. Diese Neuerungen sind speziell darauf ausgerichtet, den Fahrerinnen und Fahrern umfassendere Informationen über Ladestationen zur Verfügung zu stellen und die Planung von Routen mit erforderlichen Ladestopps zu optimieren.

Die Herausforderungen für E-Auto-Besitzer liegen oft in der Auffindbarkeit und der Verfügbarkeit von Ladestationen. Nicht selten sind sie an schwer zugänglichen Orten wie Tiefgaragen oder zum Beispiel hinter anderen geparkten Autos versteckt. Um dieses Problem anzugehen, will Google künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, um die Standorte von Ladestationen präziser zu beschreiben.

Beispiel für eine Wegbeschreibung zur Ladestation. Google

Darüber hinaus will Google die Interaktion mit den Nutzern durch neue Bewertungsoptionen verbessern, die es den Nutzern ermöglichen, mehr Informationen als bisher zu teilen. Nutzer können spezifische Details wie Steckertyp, Wartezeit und Kommentare, ob der Ladevorgang erfolgreich war, in ihre Bewertungen aufnehmen. Diese zusätzlichen Informationen werden in die Beschreibungen der Ladestationen integriert, die anderen Nutzern angezeigt werden, um ihnen zu helfen, die besten verfügbaren Ladestationen auszuwählen.

Routenplanung mit Ladestopps

Eine weitere Neuerung ist die Integration dieser Informationen in die Routenplanung von Google Maps. Das System kann jetzt basierend auf dem aktuellen Ladestand des Fahrzeugs die besten Ladestopps entlang einer Route vorschlagen. Dies gilt insbesondere für längere Fahrten mit Zwischenstopps, bei denen eine sorgfältige Planung ratsam ist, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug während der Reise nicht liegenbleibt.

Beispiel für eine Routenplanung. Google

Google hat auch einen neuen Filter auf seiner Reiseplattform google.com/travel integriert, der eine Auswahl an Hotels anzeigen kann, die eigene Ladestationen für E-Autos anbieten. Dies trägt dazu bei, die Reiseplanung weiter zu vereinfachen: So lassen sich gezielt Unterkünfte auswählen, wo man sein Fahrzeug über Nacht gleich aufladen kann.

Schrittweise verfügbar

Die Neuerungen in Google Maps sind zunächst für Fahrzeuge verfügbar, die integrierte Google Apps und Services nutzen, und werden schrittweise global ausgerollt. In einem Blog betont Google damit offenbar seine Absicht, den Alltag mit technischen Lösungen erleichtern und auch zur Förderung einer nachhaltigeren Zukunft beitragen zu wollen. (bbr, 18.4.2024)