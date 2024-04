Ein Buch: Wiener Alltagspoeten

Verlag

Ein Tourist zeigt auf den Stadtplan und fragt: "Entschuldigung, wo ist der Hauptbahnhof?" Ein Wiener antwortet: "Woanders." Mit solchen Aussagen machen sich nicht nur die Wienerinnen und Wiener selbst beliebt im befreundeten Ausland, sondern auch Andreas Rainer. Der Sammler derartiger Dialoge für das aktuelle Bändchen Wie man die lebenswerteste Stadt der Welt überlebt ist im deutschsprachigen Raum ein gefragter Ansprechpartner, wenn es um Auskünfte zu den dunklen Flecken auf der Wiener Seele geht. Die widersprüchlichste Stadt der Welt in

50 grantigen Zitaten.

Andreas Rainer, "Wie man die lebenswerteste Stadt der Welt überlebt". € 18,– / 100 Seiten. wieneralltagspoeten.at

Eine Serie: Push

Diese Serie ist gut und ganz schön lehrreich – auch für Menschen ohne Kinder. Push heißt die sechsteilige Serie von ZDF neo, die in der Online-Mediathek zu sehen ist. Sie macht

aufmerksam auf eine Berufsgruppe, die lange nicht im Licht der Öffentlichkeit stand: Die Hebammen sind hier die Protagonistinnen. Die Stärke der Serie besteht aber vor allem darin, dass sie einen wertschätzenden Blick auf Paar- und Familienkonstellationen wirft, den man sich für Produktionen des Öffentlich-Rechtlichen öfter wünschen würde. Und ja, die Serie zeigt vieles, was sonst ausgeblendet wird. Ein wirklich gutes Beispiel für eine moderne

deutsche Serie.

"Push" ist in der Mediathek von ZDF neo zu sehen.

Eine Ausstellung: My Ullmann – Gelebter Kinetismus

My Ullmann, Bescheiden, 1925 Tempera auf Leinwand © Kunstsammlung und Archiv, Universität für angewandte Kunst Wien, Inv. Nr. 10.008/B

Wer My Ullmann war? Eine Frau, deren Werk es sich lohnt, genauer anzuschauen. Darum widmet das Wiener Museum für angewandte Kunst einer der Galionsfiguren des Kinetismus die erste Personale in Österreich. Kristalline Formen und Kurvenlinien charakterisieren ihr von vielen Lebensstationen geprägtes Schaffen. Ullmann (1905–1995) arbeitete zunächst im Bereich des Kunstgewerbes und der Werbegrafik. Ihr Œuvre, dem sich das Mak nun annimmt, ist ein umfassendes. Studieren lassen sich Bühnen- und Kostümbilder ebenso wie künstlerische Raum- und Wandgestaltungen oder Kunst am Bau. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

Mak-Kunstblättersaal, Stubenring 5, 1010 Wien, bis 1. 9. 2024. mak.at

Eine Serie: Physical 100

Was haben ein Kampfsportler, ein Reiseblogger, eine Crossfitterin und ein Feuerwehrmann gemeinsam? Sie treten alle im koreanischen Reality-Format Physical: 100 gegeneinander an. Zu Beginn sind es 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Nach jeder Challenge, in der Kraft, Geschicklichkeit, Ausdauer und Strategie gefragt sind, werden es weniger. Wer versagt, muss seinen aus Gips gefertigten Torso am Ausgang theatralisch zertrümmern. Langweilig wird’s jedenfalls nicht. Besonders beeindruckend sind die Frauen, die sich gegen ihre männlichen Mitstreiter durchsetzen. Und durch die Untertitel schaut man auch wirklich hin und lässt sich nicht nur nebenbei berieseln.

"Physical: 100" auf Netflix, zwei Staffeln

(red, 19.4 .2024)